La OTAN y la UE apuntan a un sabotaje en el gasoducto

Madrid. El Kremlin afirmó ayer que apuntar a Rusia como responsable de las fugas en el gasoducto Nord Stream es “estúpido” y “absurdo” y argumentó que Moscú sufre pérdidas a causa de este incidente, en medio de las especulaciones sobre un sabotaje.

“Ambas líneas del Nord Stream están llenas de gas y todos los sistemas están preparados para el bombeo. Este gas es muy caro”, explicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. “Este gas cuesta mucho dinero y ahora está escapando en el aire”, lamentaba.

Peskov declinó hacer comentarios sobre las causas y pedía “esperar” hasta que “pueda determinarse si hubo una explosión o no”. Recordó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó en febrero que podría “poner fin al Nord Stream 2”, si bien recalcó que “no sabe qué quería decir”.

“¿Estamos interesados en esto? No, no estamos interesados. Hemos perdido rutas de suministro de gas a Europa. ¿Está Europa interesado en esto, en particular la locomotora de la economía europea, Alemania? No, también están en una situación muy difícil. De hecho, están pagando un precio muy alto por decisiones miopes, y me refiero a las sanciones furiosas”, ha argüido Peskov.

Por ello, señaló que la situación actual “requiere diálogo” y una “interacción rápida entre todas las partes para determinar cuanto antes qué ha pasado, valorar los daños y predecir acciones para corregir esta situación”. “Hasta ahora hemos visto un déficit total en este diálogo”, zanjaba el portavoz. EP