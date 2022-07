Laura Borràs mantiene su decisión de no dimitir de su cargo como presidenta en el Parlament

Santiago. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, comunicó ayer en declaraciones a periodistas que mantiene su decisión de no dimitir como presidenta del Parlament tras su segundo procesamiento por presunto fraude en la Institución de las Letras Catalanas (ILC), y pide a los miembros de la Mesa que protejan su presunción de inocencia, ante la posibilidad de suspenderla: “No necesito que me absuelvan, sino que no se me condene ni juzgue” desde la cámara.

También les ha reclamado, “como miembros de un Parlament que defiende derechos que están siendo amenazados por el Estado español, tener presente que un artículo imperfecto no puede comportar una decisión injusta”.

Lo reclama porque considera que el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por corrupción, vulnera derechos fundamentales “como la presunción de inocencia y el derecho a la seguridad jurídica”. ECG