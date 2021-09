Lavrov niega que reconocer a los talibanes se vaya a aprobar

Madrid. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aseguró este sábado en la sede de Naciones Unidas que “la cuestión del reconocimiento internacional de los talibanes en la coyuntura actual no está sobre la mesa”. En una rueda de prensa celebrada poco antes de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Lavrov apuntó que esta ausencia de reconocimiento no impide mantener contactos con las nuevas autoridades de Afganistán, que se hicieron con el poder tras la reciente retirada de Estados Unidos del país después de dos décadas de ocupación. Ante los periodistas, Lavrov no se hizo eco de las denuncias lanzadas por numerosas organizaciones civiles como ONU Mujeres sobre las violaciones de derechos humanos de los talibanes. EFE