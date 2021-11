Llega el frío polar tras un puente de Todos los Santos récord de lluvias

MADRID. EP. El río atmosférico que marcó el tiempo del puente de Todos los Santos dejó lluvias generalizadas y varios récord de precipitaciones, pero también de temperaturas mínimas, que fueron muy altas para estas fechas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera que las lluvias sigan descargando agua durante los próximos días y que el frío sea la tónica generalizada. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha destacado los 441 litros por metro cuadrado recogidos en Grazalema (Cádiz) desde la madrugada del viernes, 29 de octubre, hasta la madrugada de este martes, 2 de noviembre. Se trata de una localidad "singular" en cuanto a pluviometría ya que en situaciones meteorológicas favorables recoge "muchísimo más precipitación que otras localidades de su entorno geográfico".

Además, ha calificado de "notables" las lluvias recogidas en el sur de Castilla y León, como los 287 litros por metro cuadrado de La Covatilla (Salamanca) en el mismo periodo y los 254 litros por metro cuadrado en Garganta La Olla, Madrigal de la Vera (Cáceres). Asimismo, ha destacado que se batieron algunos récord de máxima en 24 horas en Madrid-Retiro, con 67,7 litros por metro cuadrado el 29 de octubre, que convirtieron a esa jornada en "la más lluviosa del mencionado mes desde al menos 1920" y ese mismo día, en Colmenar Viejo cayeron 50,8 litros por metro cuadrado, récord de la estación para octubre, con datos desde 1969. El día 30, en Cáceres también fueron récord histórico los 56,4 litros por metro cuadrado (un observatorio con datos desde 1983) y en Ciudad Real, los 43,2 litros por metro cuadrado en un día, máxima cantidad en este observatorio que acumula datos desde 1971.

Por otro lado, ha comentado que en el puente también fue "significativo" por las temperaturas mínimas altas para la época, sobre todo en el este y en el sur peninsular y en particular las nocturnas en el valle del Guadalquivir y en el litoral Mediterráneo. El día 1 de noviembre se registró una noche tropical en varios puntos de la Región de Murcia, como en La Manga del Mar Menor, en San Javier, que el termómetro no bajó de 22,5ºC, mientras que en Jerez de la Frontera, la mínima fue de 20,7ºC o el aeropuerto de Sevilla, que tuvo ese día una mínima de 19,5ºC, que no es una noche tropical pero se acerca. "En todas se batió el récord de temperatura mínima más alta para un mes de noviembre", ha añadido.



LLEGA UN FRÍO ACUSADO Y PROGRESIVO

Una vez pasado el puente de Todos los Santos, de cara a los próximos días, el portavoz ha pronosticado que la Peninsular estará entre un anticiclón atlántico y un área de bajas presiones ubicada en Europa Occidental y entre ambas se formará un pasillo de vientos del norte que trasladarán ya masa de aire polar, muy fría, que provocará un descenso térmico "progresivo y acusado". De este modo, la primera semana de noviembre será más fría de lo habitual en toda España, con heladas nocturnas y termómetros que se quedarán entre 5 y 10 grados centígrados por debajo de lo normal en amplias zonas, sobre todo en el interior peninsular.

Las lluvias se irán quedando restringidas al extremo norte peninsular y a puntos del área mediterránea, aunque también podrá llover en otras zonas como las dos mesetas y, de cara al fin de semana podrán ser localmente fuertes en el área mediterránea y Baleares. Asociadas a las temperaturas "tan bajas" llegarán las primeras nevadas "de cierta entidad" de la temporada a las montañas del norte a partir de 1.000 o 1.200 metros.

El portavoz espera que el miércoles siga lloviendo en el extremo norte, donde serán de nuevo localmente fuertes, persistentes y con tormentas. Al mismo tiempo, pasará otro sistema frontal que generará lluvias en el centro e interior este de la Península, en Cataluña y Baleares, donde habrá chubascos sobre todo por la tarde. Las nevadas aparecerán a partir de 1.000 o 1.200 metros en los sistemas montañosos de la mitad norte y del centro peninsular y los vientos soplarán del norte y noroeste con rachas fuertes o incluso superiores a 70 kilómetros por hora en el Cantábrico, valle del Ebro, Cataluña y Baleares.

Con este panorama la temperaturas sufrirán un "descenso acusado" y las máximas no pasarán de 10 a 15ºC en la mitad norte y los 15 a 20ºC en la mitad sur y el Mediterráneo. "Solo se alcanzarán 20ºC en puntos aislados del valle del Guadalquivir y del litoral mediterráneo y habrá heladas nocturnas en zonas de motaña", ha precisado.

Respecto al jueves, prevé que amanecerá con heladas en amplias zonas de montaña, en el este de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha y también en páramos del sur de Aragón. Ese día seguirán las precipitaciones persistentes en Galicia, Cantábrico y Pirineos y nevará por encima de 1.000 metros. También espera chubascos que se irán intensificando en el norte de Cataluña, golfo de Valencia y Baleares. Las temperaturas seguirán sin cambios durante el jueves pero "habrá un ambiente frío incrementado por el viento, que en la mitad norte y litoral sur de Andalucía soplará con intensidad", según el portavoz que pronostica que el viernes será "una jornada similar".



FIN DE SEMANA

Respecto al fin de semana, destaca que los chubascos fuertes o persistentes afectarán a Baleares, Comunidad Valenciana y otros puntos del sureste peninsular por la llegada a la zona de una lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera que inestabilizará la situación. Finalmente, como adelanto del fin de semana, Del Campo apunta que "es posible" que el anticiclón se fortalezca y que predominará el ambiente seco, con algunas precipitaciones en el extremo norte. No obstante, advierte de que hay que "poner el ojo" a las regiones mediterráneas que seguirán con bajas presiones que el domingo se extenderán al tercio este peninsular, donde pueden caer precipitaciones intensas y persistentes, sobre todo en Baleares y zonas litorales de la Comunidad Valenciana.

El ambiente en general seguirá frío para la época, con heladas nocturnas en ambas mesetas, los páramos del centro y las áreas montañosas, aunque podría ser que empezaran a subir los termómetros el sábado y el domingo. Finalmente, respecto a Canarias, espera que los vientos alisios arrastren abundante nubosidad al norte de las islas más montañosas y que dejen precipitaciones débiles en el norte de estas así como en Lanzarote y Fuerteventura, y las temperaturas descenderán ligeramente en el archipiélago.