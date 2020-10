Los estadounidenses en Galicia optan por el demócrata Biden

A Coruña. Noah Chichester, natural de Potsdam, actualmente se encuentra afincado en la ciudad herculina, lugar donde lleva dos años como auxiliar de conversación en la EOI de A Coruña. “Me preocupa bastante el futuro de mi país” comenta este joven, explicando que “aquí hay las mismas tendencias de nacionalismo o polarización, pero en Estados Unidos es peor”.

Ello lo achaca a las redes sociales. También por culpa de los bulos. “Hoy la gente no habla consigo”, manifiesta este norteamericano que califica a Trump como “un hombre peligroso” cuyo triunfo sería nefasto para USA, pese a que “existen posibilidades”.

MANIPULACIÓN. “Creo que desde hace años ha existido una campaña de desinformación que pretende manipular a los ciudadanos para hacerles creer que alguien como Trump, que nació en el privilegio, verdaderamente les representa”, señala Chichester.

Según Noah, esta se centra (por ejemplo) en conjeturas sobre “intereses oscuros como la sombra del socialismo” haciendo ver que el republicano es la opción de salvarse: “Make America Great Again”.

Este discurso, conforme su testimonio, cala en gran parte de la sociedad, sobretodo en Potsdam, su pequeño pueblo localizado en Nueva York, donde viven cerca de 10.000 personas: “Muchos no han salido de ese territorio”.

Todos estos “se sienten representados por él” porque habla como la clase obrera, no como un profesor de derecho”, explica el joven, refiriéndose en este último caso al expresidente Barack Obama.

“Es una pena, pero hoy en día hay muchísima gente que cree algunas de las cosas que dice como que los emigrantes son malos o nos están quitando trabajos, que la economía está jodida por los demócratas, que el covid está exagerado y que no hay racismo en el país porque tuvimos a Martín Luther King”, apunta.

PARECIDO ENTRE VOX Y LOS REPUBLICANOS. Cuestionado sobre las opciones políticas en España y USA, así como sus relaciones, Noah piensa que “el PP correspondería más a los demócratas”. Por el contrario, los republicanos “son demasiado extremistas para la Unión Europea”, un partido que vincula “un poco con Vox”.

En este sentido, señala que ambas formaciones son muy similares en materia económica. “Lo que debemos recordar es que aquí todo es mucho más liberal” confiesa Chichester, que relaciona esta visión progresista con Bernie Sanders en su país.

“El no ganó porque la gente es demasiado extremista con la universidad o el seguro de salud gratis, hay muchos que todavía no están listos para este tipo de propuestas” dice convencido el neoyorkino.

A DISTANCIA. Durante estos comicios reconoce no haber tenido “ningún problema” para ejercer su derecho desde la distancia, pero “en cada estado el proceso es diferente”.

“Yo he votado a Biden, no era mi primera elección durante las preliminares, quizás si se hubiera presentado otro habría votado por él, confiesa Chichester, destacando que “lo que está clarísimo es que no hubiera votado a Trump”.