Los populares se plantean iniciar esta vez la ‘reconquista’ desde Al-Ándalus

Las vueltas que da la vida... y la historia. Si la reconquista de España en el pasado se iniciaba del norte al sur, de la cornisa cantábrica camino a Al-Andalus, desde el Partido Popular pretenden aprovechar la abrumadora victoria de su candidato a la presidencia de Andalucía, Juanma Moreno, para descabalgar al actual Gobierno de coalición PSOE Unidas-Podemos que ocupa La Moncloa y, de ser posible, evitando también tener que contar con la ultraderecha en la ecuación, tal y como acaba de ocurrir en tierras andaluzas.

Moreno Bonilla, que será reelegido como presidente de la Junta, aseguró este lunes que se pondrán a trabajar “desde ya” con su nuevo ejecutivo monocolor, con la idea de que en agosto esté “funcionando” y preparando el presupuesto de 2023, que llevarán a la Cámara autonómica en octubre. Ya sin necesidad de ningún otro apoyo, pues con más del 43 % de los votos consigue 58 escaños, tres sobre la mayoría absoluta y 32 más que los 26 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2018.

Moreno explicaba en Canal Sur Televisión que el año que viene es “clave” porque viene “con turbulencias económicas” por lo que en agosto el ejecutivo estará ya “adaptándose” y preparando las cuentas, para que se presenten en octubre y se aprueben en diciembre. Aseguró que van a ir “por delante de los demás” y anunció que lo primero que hará será aprobar un plan de ayudas para personas vulnerables y pymes, así como la suspensión del pago del canon del agua, para “amortiguar el golpe” de la inflación y los precios.

Garantizó que van a intentar gestionar la mayoría absoluta “con mucha humildad” y que intentará que no se les “suba a la cabeza” como le ha pasado “a alguno”. Moreno explicó que si no hubiera obtenido una mayoría absoluta habría aguantado “hasta el final” los plazos parlamentarios para presionar a todos los grupos a abstenerse, en lugar de pactar con Vox, para tener un gobierno en solitario. Como curiosidad, dijo estar en “un dilema” con el compromiso que adquirió en campaña para hacerse un tatuaje si tenía mayoría absoluta. “Probablemente” se lo hará, dijo, pero “minúsculo”.

Desde Génova la dirección nacional del PP consideraba que en las elecciones andaluzas se ha producido “sin duda” un ‘efecto Feijóo’ porque el líder de los populares “suma y mucho”. Los populares esgrimen que los votantes han premiado cinco factores: la buena gestión, un gobierno que resuelve problemas, la capacidad de pactar y superar trincheras, servicios públicos que funcionan y una política fis cal que no asfixie a impuestos, un modelo “perfectamente identificable con el que representa (Alberto Núñez) Feijóo” y su “tándem” con Juanma Moreno.

Así lo señaló desde la sede nacional del PP en Madrid Elías Bendodo, que además de ser el coordinador general de la formación dirigió la campaña de Moreno, agradeciendo la autonomía dada por la dirección nacional. “El que sumaba venía, y el que no, no venía, vinieron los que sumaban, el presidente venía, la secretaria general sumaba”, destacó Bendodo sobre una campaña que ha definido como “limpia” porque a los insultos respondían con propuestas, como pretenden seguir haciendo en la oposición a Pedro Sánchez.

Argumentó que el PP siempre ganó unido y centrado, mientras que al ser preguntado acerca de si la moderación y la centralidad deben llevar a ajustar mensajes como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid apuntó que el PP tiene “sensibilidades amplias”, apuesta por la libertad y permite que “cualquier afiliado piense u opine lo que considera oportuno”. “Se ha demostrado que el PP desde el centro saca grandes resultados, el PP debe tener siempre, siempre, siempre, un pie en el centro y con el otro pie puede pivotar a derecha o izquierda, es lo que ha pasado en Andalucía”, alegó.

Además, explicó que en la campaña participaron todos los presidentes autonómicos porque “son símbolos de buena gestión” y ha sostenido que la moderación y el centrismo político es una “seña de identidad” de la formación.

Este lunes, Moreno también argumentó que es el “camino por el centro” la única vía para “taponar a VOX” en vez del “error” de competir con sus mismas armas y estar “con el espejo retrovisor” mientras que Díaz Ayuso acusaba a la izquierda de buscar división en el PP y tras asegurar que nadie la va a enfrentar a Moreno ni a Feijóo sostuvo que no va a cambiar “un milímetro” su política en Madrid”. En otra entrevista incluso manifestó que no le extrañaría que Sánchez no se presente a las próximas elecciones generales.

El PP analizó en junta directiva nacional –Feijóo junto a sus barones– un resultado que, dicen, inicia la cuenta atrás para sacar a Sánchez de La Moncloa. De cara a los futuros comicios autonómicos y locales mantiene su propuesta para que gobierne la lista más votada. Según el líder gallego, en Andalucía ganó la “política seria, estable, responsable y moderada” que España precisa

Respuesta socialista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba en cambio este lunes ante la Ejecutiva del PSOE que el Ejecutivo está “fuerte y sólido” y que “hay legislatura hasta el final”, pese a los malos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas, en las que los socialistas niegan que haya habido un trasvase de votos al PP. También rechazan que haya cambio de ciclo político después del resultado histórico del PP en Andalucía y su descalabro, hasta caer a los 30 escaños, rechazando la extrapolación a unas elecciones generales y apostando por responder con recetas de izquierdas.

Así lo afirmaba el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, tras el cónclave de la Ejecutiva socialista presidida por Sánchez. Allí, dijo Sicilia, éste les transmitió la fortaleza de su Gabinete, los planes de agotar la legislatura y la creencia de que ningún socialista votó popular... pero que sí fueron cientos de miles los que se acabaron quedando en sus casas.

Desde el terreno, el secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a presidir la Junta, Juan Espadas, manifestaba sentirse “más fuerte que nunca” para seguir liderando el partido. Conformará un “gobierno en la sombra” alternativo al de Moreno desde la oposición que el Grupo Socialista ejercerá en el Parlamento en la nueva legislatura. “El PSOE me necesita más que nunca en este inicio de un nuevo proyecto”, dijo Espadas en rueda de prensa donde reconoció el mal resultado y dijo sentirse respaldo para seguir: “la adversidad me crece”.