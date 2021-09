Los talibanes piden apoyo para reconstruir la economía afgana tras declarar la independencia

···El Departamento de Estado de Estados U-nidos emitió una alerta de viaje de nivel 4 para Afganistán, que pide a sus ciudadanos no viajar allí, tras su retirada del país asiático y con la reconquista del poder por parte de los talibanes. En la alerta, en la web del Departamento de Estado, señala los disturbios, el conflicto armado, el terrorismo, el riesgo de ser secuestrado y la pandemia como motivos para no desplazarse a territorio afgano. “Viajar a todas las áreas que componen Afganistán no es seguro”, se incide, y que los riesgos para los estadounidenses de ser raptados son “altos”.