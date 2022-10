Lukashenko advierte de que se podría llegar a una tercera guerra mundial

Madrid. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, alertó ayer de que la política impulsada desde Occidente podría llevar al mundo a una tercera guerra mundial, por lo que subrayóque la respuesta “debe ser inequívoca” dado que “los conflictos que han sacudido el Viejo Mundo ya han llegado a Asia”.

Durante su discurso con motivo de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, Lukashenko recalcó que la “práctica de organizar golpes de Estado en terceros países y las dictaduras de los países sancionadores no encajan con las normas del Derecho Internacional”. “Es inaceptable el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial en la que no habría ganadores. Hay que pensar las cosas dado que la situación se ha deteriorado de forma catastrófica no solo en Europa sino a nivel global”, dijo.

En este sentido, instó a los países de la región a “unir fuerzas”. “Bielorrusia no puede ignorar los asuntos actuales. Estoy convencido de que ha llegado el momento de unirnos para confrontar los problemas que se nos presentan y que no podemos superar de forma independiente”, aseveró.

“Seremos fuertes solo si conseguimos beneficiarnos del trabajo conjunto y solventar los asuntos más complejos a la hora de garantizar el suministro de energía, alimentos y fertilizantes”, señaló. EP