Lukashenko no es reconocido como presidente en Occidente

Minks. Occidente, incluida la UE, se niega a reconocer a Alexandr Lukashenko como presidente de Bielorrusia después de una investidura casi clandestina, no anunciada previamente y sin presencia diplomática extranjera, mientras la oposición decidió responder a la represión policial con su propia reforma de la Constitución.

“Gritan que no nos reconocen. Sabe usted, nosotros no le pedimos a nadie que reconozca o no nuestras elecciones, que reconozca o no la legitimidad del reelegido presidente”, dijo ayer Lukashenko. Hizo estas afirmaciones durante un acto en la embajada de China para intentar quitar hierro a la unánime condena occidental. efe