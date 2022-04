Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

París. Francia afrontó este domingo unas elecciones que marcarán su futuro político --y en gran medida el de Europa-- durante los próximos años. Fue la primera parada de un proceso electoral más amplio que llega precedido de un auge sin precedentes de la ultraderecha y la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania a finales de febrero.

El presidente francés y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, ha sido el más votado (28 por ciento) en la primera vuelta de las elecciones francesas celebrada este domingo y se disputará la Presidencia el próximo 24 de abril con la candidata ultraderechista, Marine Le Pen (23,2 por ciento), según los datos publicados por France 2.

El tercer candidato más votado ha sido Jean-Luc Mélenchon, de izquierda, quien obtuvo un 21,7 según los últimos datos.

Muy por detrás quedan el otro candidato de extrema derecha, Éric Zemmour ( 7 por ciento); la candidata conservadora, Valérie Pécresse (4,73 por ciento); el candidato ecologista, Yannick Jadot (4,7 por ciento) y Jean Lassalle ( 3 por ciento). Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou y Nathalie Arthaud no superan el 3 por ciento.

Después de conocerse los sondeos a pie de urna que ya adelantaban que Macron y Le Pen pasan a segunda vuelta, los principales candidatos conservadores, socialistas y ecologistas han pedido el voto para Macron para derrotar así a Le Pen.

APOYOS PARA MACRON. El candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha quedado en tercer puesto en la primera vuelta de las presidenciales francesas celebradas este domingo, con en torno a un 21 por ciento de votos, ha dejado la decisión a la conciencia personal y ha pedido “no dar ni un solo voto a Marine Le Pen”.

“Se abre una nueva página de lucha. Cada uno de vosotros se encuentra frente al muro de la decisión que debe tomar (...). Conozco vuestro enfado. No dejéis que os haga cometer errores que serían difíciles de reparar”, afirmó Mélenchon. “Sabemos a quién no votaremos nunca. No debemos darle un solo voto a la señora Le Pen”, insistió.

Jadot pidió “bloquear la extrema derecha” en la segunda vuelta, mientras que Pécresse votará “en conciencia” a Macron “para evitar la llegada al poder de Marine Le Pen”.

La alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo pidió ambién votar a Macron “contra la extrema derecha de Marine Le Pen”. “Les pido con seriedad que voten en contra de la ultraderecha de Marine Le Pen con la papeleta de Emmanuel Macron”, ha remachado.

Poco después compareció la candidata presidencial del partido Agrupación Nacional (AN) y prometió “poner en orden Francia en cinco años”. Así, Le Pen pidió a “todos los que hoy no han votado a Emmanuel Macron”.

Por su parte, Macron tendió la mano a todos los electores y se dijo dispuesto a “inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas” de cara a la segunda vuelta.

“Vuestra confianza me honra y me compromete (...) “No nos equivoquemos. Nada está decidido. Y el debate que tendremos en los próximos quince días es decisivo para nuestro país y para Europa”, afirmó. EFE/EP