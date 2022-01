Marlaska defiende aplicar a los etarras la ley penitenciaria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este viernes la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos etarras como se aplica cualquier otra ley en un Estado de derecho, “con parámetros de legalidad y con el control jurisdiccional oportuno”, señaló.

Respondió con estas palabras al ser preguntado, durante la rueda de prensa para hacer balance de la siniestralidad vial, por el malestar de las víctimas del terrorismo ante los acercamientos de presos de ETA al País Vasco y la concesión de beneficios penitenciarios y también ante las manifestaciones y actos de homenaje a estos reclusos, según informa Efe.

Tras recordar que mantiene desde hace muchos años una relación muy directa y estrecha con las diferentes asociaciones de víctimas existentes, quiso dejar claro que las víctimas del terrorismo “han sido, son y serán un referente ético” para todos los españoles que se consideran personas de bien, “por circunstancias obvias y objetivas”.

Y defendió la normal aplicación de la legislación penitenciaria en un Estado de derecho como el español, “por los podres y de la forma que corresponde y siempre con control jurisdiccional”.

Este sábado la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare ha convocado manifestaciones en las tres capitales vascas, Pamplona y Bayona (Francia) para que 2022 sea “decisivo” en el cambio de política penitenciaria hacia los presos de la banda.

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, pidió por su parte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “dé un paso atrás y convoque” elecciones generales, después de pasarse dos años “mintiendo a todos y sobre todo”.

En declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera recogidas por Europa Press, recordó que este viernes se cumplían dos años de un Gobierno dirigido por “el presidente de la mentira”, porque Sánchez “miente constantemente y a todos”: “Dijo que nunca gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no indultaría a los condenados por el procés y que no iba a dejar a nadie atrás, y nada más lejos de la realidad”

Ahora, indicó, tenemos un “Gobierno dirigido por comunistas, populistas, independentistas y por los herederos de ETA”. A su juicio, con el Ejecutivo de Sánchez “no ha mejorado en nada la calidad de vida de los españoles”, mientras que sí ha mejorado la vida de “los independentistas catalanes condenados por sedición, que fueron indultados, y de los presos de ETA”.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, solicitó por escrito al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, que prohíba la manifestación en dicha localidad.