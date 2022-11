Maroto apunta a que Sánchez “abusa” del Reglamento del Senado

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, denunció que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “abusa soberanamente” del Reglamento del Senado en sus comparecencias parlamentarias y anunció que trasladará al Gobierno la petición de que el presidente acuda al menos una vez al mes a las sesiones de control, “como se comprometió él mismo”.

Así se pronunció el dirigente ‘popular’ en una entrevista con Europa Press sobre estos dos debates que mantuvieron Sánchez y Feijóo en el Senado, donde censuróque hubo “desproporción” en cuanto al tiempo entre ambos mandatarios.

En este contexto, Maroto defendió que en otras comparecencias de jefes del Ejecutivo en el Senado se le dio más flexibilidad al líder de la oposición para poder debatir, “al margen de lo que decía el Reglamento”. “Ha habido presidentes del Senado del PP que nos recuerdan que al líder de la oposición, al margen de lo que diga el Reglamento, no se le cortaba el tiempo. No estoy diciendo que Ander Gil, con el que mi grupo tiene una buena relación, no esté cumpliendo sus funciones de forma adecuada, el problema es del presidente del Gobierno, que abusa soberanamente de lo que el Reglamento le otorga”, censuró el portavoz ‘popular’.

Tiempo. Sin embargo, Maroto admitió que un presidente del Gobierno necesita más tiempo que los demás grupos en estas comparecencias parlamentarias, porque, según defendió, puede agrupar en algunas ocasiones la réplica.

“No se trata de que tengan el mismo tiempo en una comparencia, no tiene sentido, nadie lo está pidiendo, pero lo que no tiene sentido es que se utilice esa medida para el abuso ilimitado”, agregó el dirigente ‘popular’. Por ello, sostuvo que, si Feijóo acaba llegando a ser presidente del Gobierno, “no se le verá gastando 45 minutos de tiempo para insultar al siguiente líder del PSOE que venga después de Sánchez”. “No le veremos en esa tesitura”, garantizó.

Más presencia. Con todo, Maroto anunció que el Grupo Popular trasladará al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la Junta de Portavoces la petición de que Pedro Sánchez acuda una vez al mes a las sesiones de control del Senado, “como se comprometió él mismo”.

“La comparecencia no debe sustituir al control del Gobierno. Lo que hemos descubierto es que a Sánchez no le gusta debatir con Feijóo en igualdad de condiciones de tiempo, eso son las preguntas de siete minutos. Vino a una sesión de control antes del verano y nunca más, está mucho más cómodo en debates donde el presidente puede hablar lo que le dé la gana y el líder de la oposición tiene el tiempo tasado”, aseguró.