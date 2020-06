Más allá de Bruselas, la incertidumbre

ESPAÑA, ya no solo su Gobierno, confía su futuro inmediato a los millones que vengan de Bruselas. El país receptor de subvenciones y ayudas multimillonarias en décadas no termina de despejar o quitar tamaño san benito. Hemos cambiado sí, pero lo estructural sigue siendo lo mismo en lo económico. Lejos de la euforia que el final del confinamiento crea, cual espejismo en la lejanía a la que, por otra parte, nos aferramos en adentrarnos en medio de un desierto de incertidumbres, los meses que vienen van a ser muy duros. Cuando los ERTE terminen, el zarpazo al desempleo, la destrucción de miles de comercios y pequeñas empresas será una realidad a la que, de momento, no se quiere ver sino con anteojeras caprichosas. Y apenas se habla. Mientras, en el entreacto de la política a cualquier precio, se alude, otra cosa es que se consiga, a una reforma laboral total, que no será. La respuesta de las patronales y los principales ejecutivos de las cotizadas ha sido drástica y contundente. Y sin una de las patas, el gobierno no se atreverá por mucho que se ice la bandera de la ideología. Esto trasciende por su magnitud a ideologías. No es exagerado hablar ni apelar a reconstrucción de una economía debilitada, erosionada y renqueante y sin capacidad a corto para sobreponerse por sí sola. Pero de paso hay que reconstruir un país y una sociedad que ningún gobierno ha querido hacer en las dos últimas décadas. Ya no son tiempos de borracheras millonarias de fondos de cohesión y estructurales. Aquél maná se acabó y no se aprovechó en toda su eficiencia como debería haber sido. Así de triste. Pero un país acostumbrado al cáncer de las subvenciones y a administraciones dadivosas y manirrotas que se creen que las ayudas solo son subvenciones donde se generan ese comportamiento pasivo y sedicente de quiénes viven de ellas, abran y cierran negocios inviables, tiene un serio, serísimo problema.

Alerta el Banco de España del temor a que la ley concursal, todavía le llama la prensa, de quiebras, pero que desde 2003 ya no son tales, no sea eficiente ante las enormes dificultades de empresas viables. Los mecanismos preconcursales, reestructuraciones y refinanciaciones no llegarán a todos. Ni tampoco serán siempre viables. El problema es de liquidez, amén de estructura y un fuerte endeudamiento para salir ahora de la crisis, no sin amortizar la pasada.

Es tiempo de no echarse a dormir, ni tampoco tiempo de lamentos evanescentes. La radiografía de daños urge. Y sobre todo de los daños estructurales. La caída del PIB es durísima, rozará este trimestre el 20 % y no antes de dos años podremos volver a cotas de 2019. Eso está ahí. Pero ¿cómo se financiarán nuestras empresas? ¿cómo accederán a los recursos financieros y a qué tipo de recursos y en qué mercados?, ¿hasta dónde llega un cada vez más enclenque músculo público, sea ICO, sea otro tipo de ayudas, seguros de crédito, caución, ayudas autonómicas? En suma, ¿cómo ajustaremos la situación económica entre la ayuda y las medidas públicas sostenidas al menos en un escenario a medio plazo y el necesario pulmón financiero también privado que una empresa ha de tener?

Una vez más España ha perdido en la última década la oportunidad de llevar a cabo reformas estructurales de precisión y contundencia. Dejémonos de vacuas normas redundantes de títulos hiperinflacionados como la economía sostenible y el cambio de paradigma estructural de hace más de una década. De todo aquello no se hizo nada, por unos u otros motivos. Ahora tampoco se hará. Por mucho que no pocas voces cercanas al podium del Ibex hable y apelen, no sin cierta razón, por un nuevo contrato social y esa necesidad de reformas estructurales. Pero la sociedad española no entiende ni está para contratos sociales. Quizás nunca ha querido o sabido estarlo, salvo con ciertos matices en la consolidación inicial de una democracia en la que nuestros padres y abuelos, muchos de los que se nos han ido con esta pandemia, construyeron.

El futuro que está aquí ya es un futuro digital, tecnológico y sostenible. Pero ¿cómo se implanta en un pequeño autónomo con su tienda o pequeño comercio abierto en provincias? Por muchas ayudas que los gobiernos autonómicos inyectan estos días, a causa, la palanca, la transformación también es cultural, interior, personal, de foco, enfoque y modelo de negocio. También de mentalidades. Para la gran empresa o mediana con vocación internacional, la pauta cambia indudablemente.

No, no hay soluciones eficaces al 100 por 100. Sí, tendremos un endeudamiento público y privado como nunca ha conocido este país, pero lo mismo está sucediendo en otros, con Japón en cabeza. Seguiremos hablando de reformas impositivas en esa trinchera ideológica entre unos y otros, entre subirlos para más gasto, y más subvenciones (increíbles las colas y tensiones vividas en algunos pequeños ayuntamientos a propósito de la renta vitalicia y su petición –exponente de la cultura de la subvención–, aunque esta vez con causa y razón que debe supervisarse y fiscalizarse objetivamente) o reducirlos para reactivar el consumo. Pero en estos momentos la necesidad, la situación, la urgencia de acción requiere superar esa dicotomía y exige además desterrar una falsa y exagerada crispación política y mediática apelando al coraje del encuentro, la discrepancia de construir puentes de entendimiento y pensar en España y un país que se juega casi todo su estado social, su pujanza económica y cohesión social con esta crisis. Y en el mejor de los escenarios será así, en el peor, si hay rebrotes o nuevos estados de alarma ante una nueva oleada, el zarpazo y no se exagera, será descomunal y la crisis económica y social abismal.

Bruselas y la decir Bruselas, decimos también Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, venderán muy caro el negocio de las ayudas y los prestamos. No serán ni saldrán gratis. Y bien lo saben los gobiernos del sur y que necesitan como tablón salvavidas estas ingentes cantidades millonarias. Sin ellas no vale ningún presupuesto ni puede ser tomado en serio.

Y solo hace dos meses apenas se ha aprobado un nuevo texto concursal, refundición de la anterior ley y sus múltiples reformas durante estos años. Nada nuevo bajo el sol. No es una nueva ley, es una ley de refundición del caos o laberinto legal, sin que se haya traspuesto la directiva europea de segunda oportunidad para empresas insolventes de 2019 y que será un gran activo para luchar contra esta crisis. Pero así somos, cainitas y presurosos, escasamente reflexivos y menos contemplativos. Sí, a veces en tiempo de tribulaciones sí hay que hacer mudanzas urgente e inapelables.