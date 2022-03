Media For Europe lanza una OPA sobre el 44,3 por ciento de Mediaset España que no controla

Madrid. MFE-Media For Europe ha lanzado lanza una oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) sobre el 44,31% del capital social de Mediaset España Comunicación, S.A. que no es de su titularidad, cuya contraprestación mixta consiste en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones ordinarias A del oferente por cada acción de Mediaset España.

Así lo ha dado a conocer este martes MFE-Media For Europe (la antigua Mediaset Spa), el conglomerado de medios del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Consejo de Administración de MFE-Media For Europe aprobó la oferta de adquisición sobre las acciones de Mediaset España. “Una gran oportunidad para todos los accionistas y para el sector europeo de los medios de comunicación”, aseguró el consejero delegado, Pier Silvio Berlusconi. El Consejo de MFE adoptó un acuerdo de modo que la oferta de compra se dirige a un total de 138.763.426 acciones de Mediaset España correspondientes al 44,31% del capital social. EP