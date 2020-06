Miles de personas recuerdan a George Floyd en España

Miles de personas salieron ayer a las calles de Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas para protestar contra el racismo y en recuerdo del afroamericano George Floyd, que murió el pasado 25 de mayo asfixiado por un policía blanco en Minneapolis (EE. UU.).

En Madrid, la concentración autorizada de 200 participantes frente a la embajada norteamericana se convirtió en una manifestación sin incidentes de unas 3.000 personas –según las autoridades–, convocadas en las redes sociales por Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España.

Una de las portavoces de la asociación convocante, Lisa Okpala, explicó a Efe que la protesta se realizó para solidarizarse con los movimientos antirracistas de Estados Unidos y recordar que el racismo no es cosa solo de ese país, sino también de Europa y España.

La gran afluencia hizo imposible que los participantes guardaran la distancia de seguridad para evitar un posible contagio de coronavirus, motivo por el que las autoridades habían autorizado una concentración limitada.

Pero solo ante la embajada, según fuentes de la Delegación del Gobierno español en Madrid, se habían concentrado unas 2.000 personas, que finalmente decidieron caminar hasta la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, donde guardaron un minuto de silencio agachados en memoria de Floyd, al que siguió un gran aplauso.

Antes corearon consignas como “Donald Trump es un criminal”, “Ninguna persona es ilegal”, “Papeles para todos”, “Fuera racistas de nuestros barrios”, “La ley de extranjería mata gente cada día” y “Basta ya de violencia policial”.

En Barcelona, otras 3.000 personas con mascarilla, según la Guardia Urbana, se congregaron en la plaza Sant Jaume, convocados por la misma organización. Los concentrados, con una rodilla en el suelo y bajo la lluvia, exhibieron fotografías de la víctima y pancartas con consignas contra Trump.

Valencia se sumó también a las protestas contra el racismo, en una concentración que ha llenado la Plaza de la Virgen, en pleno centro de la ciudad, en la que se ha reivindicado que “Todas las vidas negras importan”.

Convocada por el Colectivo Negro de Agrodescendientes y Africanas Comunidad Valenciana, se mostraron numerosas pancartas, con frases como “Nuestras vidas importan”, “Basta de racismo institucional”, “2020 y seguimos protestando por esto”, “España no es solo blanca” o “Melilla frontera asesina”.

Cerca de 200 personas se reunieron también en la Plaza de la Constitución de Salamanca, una concentración “legal”, según los convocantes, en la que en todo momento se ha seguido el protocolo sanitario, con mascarillas y guardando la distancia interpersonal de dos metros, y en la que se han leído varios manifiestos en contra de la xenofobia y en recuerdo del afroamericano George Floyd.

“En una sociedad racista, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”, “De nada sirve que critiques el racismo de Estados Unidos si eres racista en tu propio país”, “La revolución no será televisada, será en vivo” y “No se trata de negros contra blancos, sino de todos contra el racismo”, son algunas de las consignas que podían leerse en las pancartas de la Plaza de la Universidad de Murcia, donde se han concentrado unas 300 personas.

Preguntado ayer por las protestas antirracistas de EE. UU., el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que lo más importante es la “proporcionalidad” en la respuesta en estos casos.