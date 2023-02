Mohamed VI no verá a Sánchez en la cumbre Marruecos-España

El viaje de Pedro Sánchez este miércoles y jueves a Rabat junto a una decena de sus ministros para participar en la Reunión de Alto Nivel (RAN) con el Ejecutivo marroquí no será el último para el presidente del Gobierno.

Sánchez mantuvo ayer una conversación telefónica con Mohamed VI en la que el jefe del Ejecutivo ha aceptado una invitación del rey alauí para realizar “próximamente” una nueva visita oficial. Esta oferta supone la confirmación de que el monarca marroquí no recibirá a Sánchez en audiencia durante estos dos días, una posibilidad que el Gobierno español contemplaba pero de la que no existía ninguna confirmación.

Según informan desde la Moncloa, el presidente y Mohamed VI han hablado sobre la importancia de la RAN, que no se celebraba desde 2015. Han acordado “seguir impulsando la relación entre los dos países” y han coincidido en que la cumbre será un “éxito” y contribuirá a “consolidar la nueva etapa en las relaciones entre Marruecos y España”.

Después de una larga e intensa crisis diplomática, que desde el país vecino se intento justificar con la acogida en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención hospitalaria, pero que obedecía realmente a la postura de España sobre el Sáhara, fue justo el cambio de postura del Gobierno con un apoyo al plan autonomista marroquí lo acabó con el clima de hostilidad.

El Ejecutivo aspira a dejar atrás el desequilibrio en la comunicación con el reino alauí, que ha combinado etapas de entendimiento con otras de mucha fricción, para evitar “crisis periódicas”. En definitiva dotar a la relación bilateral de normalidad. España pasa así de ver Marruecos como un país con el que está condenado a entenderse a un “socio estratégico”, a quien le reconoce sin medias tintas esta consideración.

Por eso no puede interpretarse como un gesto hostil que Mohamed VI no reciba a Sánchez en el marco de la RAN. Además del que el monarca no se encuentra habitualmente en Rabat y pasa largas temporadas fuera de Marruecos, la prueba es que se ha producido una invitación para una visita posterior.

La agenda del presidente en Rabat comenzó en la tarde de ayer la clausura, junto al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, de un foro empresarial que reunió a las patronales de los dos países. Pero en las últimas horas se ha conocido que no acudirá el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Una presencia que este mismo lunes Moncloa daba por confirmada.

Desde la CEOE se ha señalado que se debe a razones personales pero su ausencia se produce justo después de que el Gobierno haya aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, que no ha contado con el visto bueno de los empresarios.

Además, en los últimos meses se está evidenciando que Garamendi cada vez pone más distancia con el Gobierno y muestra más proximidad con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La sintonía de la CEOE con el principal partido de la oposición es mayor desde la llegada del líder gallego. Con Pablo Casado el entendimiento era nulo.