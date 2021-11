Moncloa baraja aprobar este lunes un decreto de plusvalía

···El Tribunal Constitucional, si bien subraya en su sentencia que el método de valorar la base imponible con arreglo a módulos o criterios objetivos no es necesariamente inconstitucional, ese método siempre debe cumplir unas condiciones que no se respetan en los artículos analizados, puesto que apunta que la regulación que llevan a cabo las entidades locales “conduce a un resultado que se aleja notablemente de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario”. Al hilo, el al alto tribunal considera que el actual sistema es “ajeno a la realidad del mercado inmobiliario”, sobre todo después de la crisis económica por la que atravesó España en 2008, tras el ‘boom’ inmobiliario, y, por tanto, opera “al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente”, vulnerando así el principio de capacidad económica como criterio de imposición, puesto que se liquida en muchos casos cuando no ha existido ganancia patrimonial.