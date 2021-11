Moncloa garantiza que no se tocará ni el régimen del 78 ni la Ley de Amnistía

El Gobierno dejó claro este jueves que la enmienda pactada entre el PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática para tratar de abrir una vía que, más allá de la Ley de Amnistía, permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo, no afecta a esa norma ni tampoco al régimen del 78.

Fuentes del Ejecutivo reconocieron que a veces se tienen que pactar una serie de enmiendas para que todos los grupos se sientan cómodos y poder alcanzar el mayor acuerdo posible, pero admitieron que en el caso de esta medida no cambia el régimen penal de 2002, cuando España ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal, según informa Efe.

Insistieron en que la ley de Memoria Democrática corrobora la de Amnistía tanto en el articulado como en la exposición de motivos y, del mismo modo, recalcaron que para el Gobierno es imprescindible que se preserve la Constitución, el régimen del 78, la Ley de Amnistía y los tratados internacionales.

Aunque esta enmienda no cambia nada en cuanto a la persecución de los delitos del franquismo, se habilita una Fiscalía para investigar sus crímenes porque sí tiene efectos en todo lo que tiene que ver con la recuperación de restos, subrayaron.

Respecto a las reivindicaciones de ERC, que por otro lado ve la enmienda como un engaño, dijeron que intentarán buscar una salida a su reclamación de declarar la ilegalidad del franquismo.

Y sobre la exigencia de reparaciones económicas, creen que no es necesario que el Estado asuma una mayor responsabilidad patrimonial y dan este capítulo por cerrado con el pago de pensiones a las viudas y viudos de represaliados, entre otras medidas.

También reconocen que les han chocado las críticas de Cs, que exigen la retirada de la enmienda para sentarse a hablar, porque se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y es obvio que se cumplen los acuerdos internacionales, afirmaron al respecto.

No obstante, la formación naranja ya ha advertido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no se sentarán a negociar la ley de Memoria Democrática mientras no retiren la enmienda sobre una norma “que cicatrizó las heridas” entre ambos bandos: “Que no llame a Cs”.

Así de contundente se mostró el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, quien cargó contra el PSOE por intentar acabar con la Transición: “el peor Partido Socialista, enmendando al mejor Partido Socialista”, que en 1977 veía la Ley de Amnistía como un logro de la democracia frente al régimen franquista.

El Partido Popular, por su parte, quiere evitar el reconocimiento previsto a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y en dos de sus enmiendas propone suprimir dos artículos que hacen referencia a esas declaraciones de reparación personal.

Ha presentado 94 enmiendas, de las que 72 son de supresión a artículos, títulos, rubricas o disposiciones y otras 22, de modificación.