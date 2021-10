Moscú cuelga el cartel de vacaciones dentro de su intento de frenar el avance del coronavirus

Moscú. Los moscovitas iniciaron este jueves once días de vacaciones decretadas por la Alcaldía, junto al cierre de los servicios no esenciales, para tratar de frenar el avance del coronavirus en la capital rusa, donde los casos superaron ya los 8.400 y los fallecimientos se acercan a los cien diarios. “No sé si esta medida va a ayudar a disminuir los contagios, pero siempre se agradece días libres adicionales, porque así puedo pasear con mi hija”, dijo a Efe Natalia, una empleada pública, en la Plaza Roja. “Lo único malo es que no se puede ir de tiendas”, añadió. La capital no se ha paralizado durante el primer día no laborable y del cierre de los comercios no esenciales, pero ha reducido su ritmo frenético habitual de una ciudad de 12 millones de habitantes. Al contrario de lo que ocurrió el año pasado durante más e dos meses los moscovitas no están confinados en esta ocasión y los ciudadanos pueden pasear o ir a museos y utilizar el transporte.

En el metro de la capital se observa un número menor de pasajeros, cuando en un día laborable no se pueden encontrar asientos libres. También el tráfico se redujo algo en las principales arterias. EFE