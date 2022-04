Mucha cordialidad pero poco acuerdo durante la cita entre Sánchez y Feijóo

Cordialidad, amabilidad y muchas cuestiones sobre la mesa, pero con bastante poco acuerdo es el resumen de las tres horas de reunión que este jueves mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, en su primera toma de contacto después del relevo en la cúpula del PP.

“Ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado. No puedo dar ninguna buena noticia”, indicó con indisimulada decepción Alberto Núñez Feijóo en rueda de prensa, mientras que Pedro Sánchez, durante el vuelo en el que se trasladó a Rabat para reunirse con Mohamed VI, dijo en una charla con periodistas haber salido con más incógnitas que certezas pues no se pudo concretar ningún acuerdo.

En materia económica no hubo desde luego entendimiento alguno. La única novedad fue el compromiso de desbloquear las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de tres años paralizada. No se consiguió pactar ninguna medida adicional para paliar la situación de crisis, más allá del decreto ya aprobado por el Gobierno que, en cualquier caso, el presidente no le pidió que sea respaldado por el PP cuando tenga que ser convalidado en el Congreso, según dijo Feijóo.

El líder del PP criticó también que la reunión se haya celebrado sin un orden del día conocido o, al menos, una mínima documentación que hubiera permitido concretar los asuntos a tratar y allanar posibles acuerdos. Pese a estos reproches y preguntado sobre si “se fía” del presidente, avanzó que pone “el contador a cero” con Sánchez y que, sobre las cosas que pudo decir en el pasado, “ya están las hemerotecas”.

Decreto anticrisis: “NO ES POSIBLE APOYARLO”. Aseguró que el titular del Ejecutivo le trasladó que no está dispuesto a “cambiar ni mejorar” el decreto con medidas anticrisis. Además, señaló que le expresó su rechazo a la rebaja fiscal que plantea el PP, que incluiría la deflactación del IRPF de manera “retroactiva” desde enero, una inyección de liquidez a las familias para afrontar la inflación de entre 3.500 y 3.800 millones.

Feijóo se quejó de que el Gobierno pretenda convalidar “sin más” el real decreto anticrisis y recalcó que “la sensación” con la que sale es que “no está dispuesto a cambiarlo ni a mejorarlo”. A su entender, “simplemente pretende convalidarlo, tal cual” en el Pleno. De hecho, reveló que el jefe del Ejecutivo ni siquiera le pidió el voto para esa convalidación.

“Esperaba que a las rentas bajas y medidas les pudiésemos aliviar sus cargas fiscales mientras dure este incremento exponencial de la inflación, pero lamentablemente no pudo ser porque el presidente no considera oportuno iniciar ni siquiera una propuesta alternativa”, criticó, para precisar que lo que le presentó de forma genérica lo remitirá de forma “explícita” y “documentada” a la Presidencia del Gobierno.

Tras asegurar que el Gobierno está “fallando” en las previsiones y en las soluciones, detalló las propuestas que plantea el PP en materia económica, entre ellas la bajada de impuestos. También abogó por una racionalización del gasto burocrático del Gobierno, un rediseño de los fondos europeos para hacerlos “más útiles” y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica.

“Hay que agilizar las medidas, hay que bajar impuestos, bajar el gasto superfluo y facilitar al máximo que los emprendedores puedan avanzar”, indicó el gallego para añadir que le comunicó a Sánchez que “sin mejoras y sin aceptar propuestas”, “no es posible apoyarlo” por parte del Grupo Popular.

Defendió una bajada de impuesto de la renta de manera “inmediata” y con carácter retroactivo desde enero, en un momento en que los datos que afectan a España son “preocupantes” y “alarmantes”. “El Gobierno se equivoca al hacer ver que la economía afronta este momento con fortaleza. La economía es muy débil”, advirtió.

Señaló también que los fondos europeos no acaban de llegar al tejido productivo y se están ejecutando “con tardanza”. Sin embargo, aseveró que aún están a tiempo de actuar con transparencia y propuso crear una comisión parlamentaria específica, “con calendario y contenido para dar seguridad de que los fondos se van a gestionar”. A su entender, esos recursos sirven para agilizar la economía y planteó utilizar un 7% de los mismos para que se dediquen a un paquete fiscal útil.

rdesbloquear las negociaciones rápido. En lo único que parecieron coincidir Feijóo y Sánchez fue en retomar “rápido” las negociaciones para renovar el CGPJ. El aún titular de la Xunta explicó que el presidente le había trasladado su interés por renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional y en consecuencia pactaron retomar estas conversaciones además de una manera “rápida”. Igualmente se comprometió a recuperar el diálogo en otros asuntos que el jefe del Gobierno le puso sobre la mesa como acabar con el voto rogado de los españoles en el exterior y la modificación del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuido” de la Carta Magna por el de “persona con discapacidad”.

Crisis del Sáhara. Finalmente, el de Os Peares tildó de “inadmisible” el giro sobre el Sáhara Occidental y advirtió de que la soberanía reside en el Parlamento. Además, dejó claro que no tiene elementos para ser optimista en base a hechos concretos con el país alauita. Recalcó que el presidente no puede cambiar de manera unilateral la “política histórica” de España, criticando así la decisión de apoyar la autonomía que propone Marruecos sobre la excolonia, y advertió –tras las afirmaciones de que así se protegía la españolidad de Ceuta y Melilla–, de que la soberanía de España es una cuestión “innegociable” porque está protegida en la Constitución, reside en el Parlamento y no en el presidente.

Relación con vox. Por su parte, Sánchez achacó la imposibilidad de haber profundizado en muchas cuestiones al hecho de que el todavía presidente de la Xunta aún está tomando plena conciencia de su nuevo cargo tras haber llegado al liderazgo del PP. Entre los asuntos en las que echó en falta mayor concreción mencionó la actitud que va a mantener a partir de ahora el Partido Popular con Vox. Al respecto, indicó que Feijóo no le trasladó que tenga ninguna estrategia.

Insistió en la necesidad de que haya una respuesta unitaria ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aunque reconoce que el PP no parece decantarse por apoyar el decreto que recoge las medidas para hacer frente a esa situación. Cree que está entre la abstención y el voto en contra, aunque considera que no se entendería que hubiera un rechazo a las ayudas previstas por el Gobierno. En ese sentido, insistió en que cree mejor ayudas directas que la bajada de impuestos que reclama el PP.

Respecto a la nueva relación con Marruecos, reconoció que el presidente de los populares le afeó las formas, pero le ha trasladado que la posición que defiende es la mejor para los intereses de España y así se irá comprobando con hechos.