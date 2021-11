Muere a los 91 años Stephen Sondheim, icono de Broadway

Madrid. El compositor estadounidense Stephen Sondheim, responsable de obras como Into the Woods o Sweeney Todd, así como letrista de West Side Story ha fallecido en su domicilio del estado de Connecticut a los 91 años de edad. Según su abogado F. Richard Pappas, Sondheim murió repentinamente tras de celebrar el Día de Acción de Gracias con una cena con amigos el día anterior, informa el diario New York Times. El fallecimiento fue ratificado por el publicista de la actual producción de Broadway de Sondheim, Company, Rick Miramontez, al Washington Post. Con Sondheim desaparece el gran abanderado del teatro musical moderno estadounidense de fama mundial. EFE