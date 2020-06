México decide desmarcarse del acuerdo petrolero de la OPEP+

México. La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, confirmó que México se desmarcó del acuerdo petrolero de la alianza OPEP+ y no extenderá otro mes el recorte de su producción en 100.000 barriles diarios aplicado en mayo y junio.

“Hay otros países que extendieron hasta julio la reducción. Les dijimos que no, que mantenemos el acuerdo firmado en abril. No hay problema. Algunos dijeron que lo extendían, hay respeto”, dijo a un grupo de periodistas desde un complejo petroquímico en Veracruz. Nahle reivindicó que México “cumplió cabalmente” con el recorte de 100.000 barriles diarios durante mayo y junio, a diferencia de otros países “que no cumplieron”. EFE