Multitudinaria manifestación en Colón contra los indultos y un Gobierno “excluyente, sectario y peligroso”

MADRID. EP. Miles de personas se han concentrado este domingo desde las 11.00 horas en la madrileña Plaza de Colón, convocados por la plataforma Unión 78, para protestar contra la concesión de indultos a los condenados por el 'procés’ y contra un Gobierno que ejerce “un poder excluyente, sectario y peligroso”. Los asistentes, 126.000 según la Policía Municipal de Madrid, 25.000 según la Policía Nacional, portaban banderas de España y pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto', y han coreado mayoritariamente 'Sánchez dimisión'. Desde la organización no han ofrecido datos de asistencia. Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, han estado presentes en la manifestación, aunque no han coincidido en ningún momento y no se ha producido una foto conjunta, a diferencia de lo que ocurrió en una manifestación similar en el mismo escenario convocada el 10 de febrero de 2019.

“Un Gobierno que insulta, como nos ha insultado hoy a más de medio país, tachándole de ultraderecha, no es un Gobierno para todos sino que es un poder excluyente, sectario y peligroso”, ha proclamado la expresidenta de UPyD y fundadora de Unión 78, Rosa Díez, al final del acto durante la lectura del manifiesto, a la que también han participado el escritor Andrés Trapiello y el joven catalán Yeray Mellado. Antes del inicio de la manifestación, que se ha retrasado una hora por el fallo de un generador eléctrico, los líderes de PP, Vox y Ciudadanos han hecho declaraciones a los medios.

Casado ha hablado en la puerta de la sede del PP, en la calle Génova, donde ha estado acompañado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El líder del PP ha exigido “coherencia” y “dignidad” al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su rechazo en el pasado a conceder indultos por motivos “políticos” y le ha retado a “mirar a la cara” a los españoles y explicarles por qué quiere “vender” la unidad de España para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

En la misma línea, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a Pedro Sánchez que “tome nota” de la protesta porque los españoles “no le van a indultar a él”. “Aquí se defienden hoy los valores que nos unen a todos, los que nos hicieron grandes y que permitieron la reconciliación”, ha precisado.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de querer hacer a Felipe VI su “cómplice”, con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'; y ha afirmado que con la presencia del PP en la concentración no reivindican la “foto de Colón” sino la “foto de la dignidad”.

Los populares no han accedido a la Plaza de Colón y han permanecido en la intersección de la calle Génova y el Paseo de la Castellana. Junto a los dirigentes populares se ha situado un hombre con una pancarta que criticaba su gestión: “El PP dejó que se fugara Puigdemont”.

ABASCAL PIDE UNIDAD “POR ENCIMA DE SIGLAS POLÍTICAS”

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha citado a los periodistas en la misma plaza de Colón, junto a la estatua de Blas de Lezo, donde ha pedido unidad “por encima de siglas políticas”. “Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto”, ha sentenciado.

El líder de Vox, en declaraciones a los medios durante la concentración contra los indultos, ha advertido de que el Gobierno “está dispuesto a pisotear al Tribunal Supremo y a la Constitución”. Asimismo, ha asegurado que la foto de la vergüenza “es la del Gobierno sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España y de las libertades”.

ARRIMADAS EXIGE QUE CUMPLAN SUS PENAS ÍNTEGRAMENTE

Durante la concentración contra los indultos a los líderes independentistas, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha atendido a los medios delante de la Biblioteca Nacional, que está al lado de la madrileña plaza, donde ha exigido a Pedro Sánchez que “no les perdone sus penas” a los líderes del 'procés' y que las cumplan íntegramente, como defendió en campaña electoral en 2019.

“No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa”, ha señalado Arrimadas, añadiendo que Sánchez “humilla” a los catalanes no independentistas “por cuatro votos en el Congreso” de las formaciones nacionalistas.

Tras estas declaraciones, la presidenta de Ciudadanos y el líder de la formación naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, no han podido acceder a la Plaza de Colón debido a la multitud de gente que se ha acercado a la plaza madrileña, por lo que se han situado en los aledaños, en concreto cerca de la escultura 'Julia', en la esquina entre la calle de la Armada Española y el Paseo de Recoletos.

A su llegada a la concentración, algunos asistentes han criticado a la líder de la formación naranja. “Traidora; Fuera; Te quedan dos telediarios”, le han gritado a Arrimadas algunos de los asistentes.

MANIFIESTO CONTRA EL GOBIERNO “INEPTO, PARASITARIO Y AUTORITARIO”

La plataforma Unión 78, promotora de la concentración, ha arremetido en su manifiesto contra el Gobierno “inepto, parasitario y autoritario” de Pedro Sánchez y ha gritado “basta ya” para expresar su oposición a esa medida de gracia, que considera un “grave atentado” a la democracia.

“Un Gobierno que insulta, como nos ha insultado hoy a más de medio país, tachándole de ultraderecha, no es un Gobierno para todos sino que es un poder excluyente, sectario y peligroso”, ha proclamado desde la plaza de Colón la expresidenta de UPyD y fundadora de Unión 78, Rosa Díez.

Rosa Díez ha explicado que el objetivo de este acto es expresar “alto y claro” el “radical rechazo” de los ciudadanos a los indultos a los líderes del 'procés’ porque esa medida representa “un grave atentado contra la democracia, perpetrado en este caso por el propio Gobierno de la nación” y cuando ni siquiera hay “arrepentimiento”.

A su entender, si se indulta a los “delincuentes” será el propio Gobierno el que estará “violando la Constitución”. Por eso, ha dicho que no van a “callar” y ha anticipado que ésta será la primera de otras protestas porque los españoles “de bien” y “decentes” no lo pueden “consentir” para que Pedro Sánchez pueda “dormir dos años más en La Moncloa”.

TRAPIELLO: PERSONAS DE CENTRO, IZQUIERDA Y DERECHA

En parecidos términos se ha expresado el escritor Andrés Trapiello, quién ha afirmado que en Colón se han concentrado personas de “derecha” pero también de “centro y de izquierda” porque, pese a sus diferencias, están de acuerdo en “unas cuantas cosas”, siendo “la más importante” la defensa del orden constitucional.

Tras asegurar que han acudido a la plaza madrileña a decir 'basta ya', ha recalcado que esta manifestación sí que es de “utilidad pública” y no “los indultos a los golpistas catalanes”. “Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente del Gobierno hace unos meses”, ha resaltado.

UN PROBLEMA EN EL GENERADOR RETRASA EL ACTO UNA HORA

La concentración que ha convocado Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, tenía previsto arrancar a las 12.00 horas, pero se ha retrasado hasta casi las 13.00 horas por problemas técnicos. La Plaza de Colón ha alcanzado el aforo completo debido a la multitud que se ha acercado para protestar contra los indultos a los líderes independentistas, por lo que las inmediaciones de la plaza se han llenado de gente que se ha concentrado hasta pasadas las 13.30 horas, cuando ha finalizado el acto con el himno de España sin incidentes.