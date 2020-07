Naciones Unidas: aniversarios y oportunidades

en este año se cumple el setenta y cinco aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, y el sesenta y cinco del ingreso de España en esta Organización: en el primer caso, el punto de partida fue la Carta adoptada en San Francisco el 26 de junio, que entró en vigor el 24 de octubre, y que desde entonces, con ligeros retoques en 1963, 1965 y 1971, sigue siendo el texto de referencia para todos los que forman parte de ella, 193 en la actualidad; y, en el segundo, la Resolución 386 (V), que resolvió revocar la recomendación adoptada por la Resolución 39 (I), de retirar las embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid, y sobre todo la Resolución 995 (X), de 14 de diciembre de 1955, fruto de un acuerdo global (package deal) que, en plena guerra fría, permitió que dieciséis países, occidentales y comunistas, entre ellos España, fueran admitidos como miembros.

A lo largo del tiempo, pese a las limitaciones impuestas por la propia Carta, en particular en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en los que se exige el voto afirmativo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (regulado en el artículo 27.3 y conocido popularmente como “veto”), las Naciones Unidas han cumplido en líneas generales un papel más que digno.

Si bien es cierto que algunos países, como Estados Unidos, por boca del senador Daniel P. Moynihan, han llegado a considerar en ocasiones a las Naciones Unidas, como “un lugar peligroso”, no lo es menos que otros, como el Reino Unido, por medio del embajador Ivor Richard, han llegado a decir que, de no existir la Organización, “the world would surely be a more sinful place”.

En este sentido, el propio Ivor Richard, aún reconociendo las importantes trabas de carácter institucional o funcional existentes, no ha dejado de reconocer los significativos resultados alcanzados en lo que se ha dado en llamar las cuatro “D”: Descolonización, Derechos Humanos, Desarrollo y Desarme.

Unos resultados de los que son partícipes no sólo la Organización propiamente dicha y sus órganos, tanto principales (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Tribunal Internacional de Justicia y Secretaría) como secundarios (que no tienen un número determinado y pueden ser creados, cuando se estime necesario, por los principales), sino también los Programas (PNUD, Pnuma) Fondos (Unicef, Unfpa) y Agencias (Banco Mundial, FMI, Unesco, FAO, OIT, OMI) que, entre otros, constituyen el Sistema de Naciones Unidas.

España, desde su ingreso, ha jugado un papel relativamente notable, como corresponde a la potencia media que es, y lo ha jugado en la medida en que las carencias de una política exterior que no siempre ha estado a la altura de las circunstancias se lo han permitido.

En materias como descolonización (Gibraltar y el Sahara Occidental continúan estando presentes en la agenda de la Asamblea General), derechos humanos, cooperación para el desarrollo, operaciones de mantenimiento de la paz y codificación del derecho internacional la participación española ha sido activa y constante a lo largo de los años.

Por otra parte, nuestro país, en cinco ocasiones, aproximadamente una cada diez años, ha sido elegido Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad, la última en el período 2015-2016; y destacados españoles han ocupado puestos relevantes en la Organización, como Federico de Castro (juez del Tribunal Internacional de Justicia), Patricio Rueda (secretario general adjunto de Administración y Gestión), Javier Rúperez (subsecretario general y director ejecutivo del Comité Antiterrorista) y Jaime de Piniés (como colofón a su larga carrera de embajador, presidente de la Asamblea General en su XL período de sesiones).

A pesar de ello, nuestra condición de undécimo contribuyente al presupuesto ordinario está lejos de ser debidamente rentabilizada tanto en el número de funcionarios de nacionalidad española como en el de volumen de contratos otorgados a nuestras empresas.

En cuanto a funcionarios, el número actual (al menos de acuerdo con los datos de que dispongo en la actualidad) no sobrepasa los 1.600 entre las distintas categorías, de P1 a D2, número que no guarda proporción con nuestra aportación presupuestaria y que abre amplias oportunidades de trabajo, máxime teniendo en cuenta que la Organización oferta un promedio de 400 puestos anuales; y, en cuanto al volumen de contratos, nuestro país (también según los datos de que dispongo) ocupa el puesto cuarenta y nueve en el ranking de países a los que se adjudican compras, de tal forma que, de cada 100 euros desembolsados por la Organización, sólo 47 céntimos llegan a nuestras empresas (75 millones de euros frente a un presupuesto anual de 16.108 millones), por lo que no es de extrañar que la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) haya expresado su malestar al respecto.

No basta, pues, con que el Gobierno informe sobre estas oportunidades, sino que es necesario que las apoye con una política más decidida y eficaz.