O BNG ve "ridículas" as apelacións do Rei á ética e urxe a "romper" cunha monarquía "anacrónica e corrupta"

SANTIAGO. EP. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, tachou de "ridículas" as apelacións do rei Felipe VI á ética durante o seu discurso de Nadal deste xoves e urxiu a "romper" cunha monarquía que ve "anacrónica e corrupta". A través dun comunicado, o deputado nacionalista expresou que as palabras do monarca evidencian unha "profunda crise da monarquía e o réxime político que esta representa".

De feito, Rego criticou a apelación á ética realizada por Felipe VI "mediante unha frase xenérica" en alusión velada aos "graves e reiterados escándalos de Juan Carlos de Borbón, que implican a outros membros da familia, incluído o actual Xefe do Estado". Ademais, o deputado do Bloque destacou que, a pesar da "pretensión de revestilo de modernidade", o discurso lembroulle a outros anteriores do rei emérito.

DESMARCARSE DE "PROPÓSITOS GOLPISTAS"

Néstor Rego tamén recalcou que o rei Felipe VI perdeu "a oportunidade de desmarcarse dos propósitos golpistas de grupos de altos mandos militares" que nos últimos meses dirixíronse ao Xefe do Estado mediante diversas cartas que, segundo subliñou o deputado nacionalista, "ameazaban os dereitos dos cidadáns e a democracia". "O que cala, outorga", indicou Rego respecto das misivas dos exmilitares.

Así mesmo, o portavoz do BNG no Congreso afeoulle a Felipe VI que se referiu á ditadura como "período de enfrontamentos, igualando vítimas e verdugos". "Deixa claro o que pensa respecto diso", comentou a continuación.

Por todo iso, e tras "un chamamento desesperado" que fixo o monarca á democracia e á Constitución, Néstor Rego insistiu na necesidade de "romper coa monarquía española anacrónica" e de que Galicia "teña a capacidade de decidir de forma soberana sobre os seus asuntos". "E iso unicamente se pode materializar nunha República Galega", sentenciou.