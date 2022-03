O prezo da luz dispárase e alcanza o seu máximo histórico este luns, con 442,54 euros/MWh

O prezo medio da electricidade no mercado almacenista subirá este luns un 16,76% e marcará o seu rexistro máis caro da historia, unha media de 442 euros/MWh, á calor da alza no prezo do gas natural polo impacto da guerra en Ucraína. En concreto, o prezo medio do 'pool' para este luns será de 442,54 euros/MWh, co que superará o anterior máximo histórico de 383,67 euros/MWh que se alcanzou o pasado 23 de decembro. Ademais, o prezo deste luns é uns 63 euros máis caro que o marcado o domingo, de 379,03 euros/MWh, segundo datos publicados polo Operador do Mercado Ibérico de Enerxía (OMIE) recollidos por Europa Press.

Por tramos horarios, o prezo máximo da luz para este domingo darase entre as 19.00 horas e as 20.00 horas, con 500 euros/MWh, mentres que o mínimo, de 379,02 euros/MWh, rexistrarase entre as 23.00 e as 00.00 horas. Os prezos do 'pool' repercuten directamente na tarifa regulada --o denominado PVPC--, á que están acollidos case 11 millóns de consumidores no país, e serven de referencia para os outros 17 millóns que teñen contratado a súa subministración no mercado libre.

A REBUFO DOS MÁXIMOS DO GAS NATURAL. Estes altos niveis no prezo da luz prodúcense a rebufo da escalada no prezo do gas natural como consecuencia da invasión de Rusia en Ucraína. Así, os contratos de futuros do gas natural negociados na plataforma holandesa TTF cotizaban este venres a 187,59 euros/MWh. En comparación con hai xusto un ano, o prezo do 'pool' para este luns será un 840% superior aos 27,73 euros/MWh do 7 de marzo de 2021.

O RECIBO DA LUZ EN FEBREIRO DUPLICOU Ao DO ANO PASADO. O recibo eléctrico dun usuario medio coa tarifa regulada alcanzou no mes de febreiro os 131,29 euros, un 111,5% por encima dos 62,08 euros do mesmo mes do ano pasado. Segundo datos de Facua-Consumidores en Acción, este incremento interanual foi o máis elevado até a data, superando o 103% que subiu o pasado mes de decembro e "o seu prezo bateu ademais todas as marcas, situándose en 140,62 euros". A luz pechou 2021 como o ano máis caro da serie histórica, cun prezo medio de 111,93 euros/MWh debido á espiral alcista rexistrada no 'pool' no segundo semestre.

PRÓRROGA DAS REBAIXAS DE IMPOSTOS. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou o pasado mércores no Congreso dos Deputados a prórroga, até o próximo 30 de xuño, das rebaixas de impostos vixentes á electricidade, os descontos adicionais do bono social e as axudas para os consumidores industriais. Concretamente, Sánchez explicou que o Goberno prorrogará as baixadas de impostos actuais --IVE do 21% ao 10%, suspensión do imposto sobre xeración do 7% e baixada do imposto especial eléctrico do 5,11% ao mínimo legal do 0,5%-- até o próximo 30 de xuño.

Tamén se prorrogará o recorte temporal ás centrais non emisoras de gas polos seus 'beneficios caídos do ceo', aprobado polo Goberno o pasado outubro, e suavizado semanas despois para excluír do mesmo a enerxía vendida en contratos a longo prazo. Así mesmo, Sánchez anunciou a prórroga do desconto no bono social eléctrico, convidando a gobernos autonómicos e municipais a aprobar medidas de protección a consumidores vulnerables. EUROPA PRESS