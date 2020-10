Ordóñez vería un portazo a las víctimas unos PGE con Bildu

···El portavoz económico de Junts en el Congreso y dirigente del PDeCAT, Ferrán Bel, mostró ayer su voluntad de negociar “sin líneas rojas” unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021, sin condicionar quién apoye las nuevas cuentas sino su contenido, y espera que tantos los dos socios de Junts per Catalunya como ERC acaben votando lo mismo. Eso sí, tal y como advirtió en una entrevista concedida al programa ‘Parlamento’ de RNE, recogida por Europa Press, “sentarse es negociar, hablar y pactar”, por lo que espera que el Gobierno de coalición no haga lo que el último del PSOE, que “presentó los presupuestos sin ánimo de negociarlos y quería que se les votase sin plantear alternativa”. “Eso no es negociar”, dijo. Respecto a la búsqueda de apoyos y si el de Junts sería compatible con el de otras formaciones más alejadas ideológicamente, dejó claro que “el problema no es quién vota las leyes, sino el contenido de esas leyes”.