Ortega Smith califica al Gobierno de Sánchez de “criminal” y de haber llevado a los españoles “a la mayor ruina”

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha manifestado que el actual Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez “es el gobierno del paro, de la ruina, el gobierno criminal incapaz de haber defendido a los españoles, ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico”, considerando asimismo que está llevando a España “a la mayor ruina”.

Así lo ha expuesto ante los medios de comunicación este sábado en su visita a la inauguración de la sede de Vox en Albacete donde además ha señalado que “si hay otros que prefieren ponerse de rodillas, mirar hacia otro lado o pactar con el Gobierno, allá ellos y su responsabilidad”.

De esta manera ha defendido que el partido político de Vox ha llegado a la política con el objetivo de: “enfrentarnos de cara a los enemigos de la nación, a enfrentarnos de cara a quienes ponen en riesgo nuestra libertad”.

Unas declaraciones que ha hecho entre aplausos y gritos de ‘Gobierno dimisión’ y ‘¡Viva España!’ de las personas que se han acercado hasta la puerta de la sede para celebrar la inauguración de la misma.

Asimismo, ha señalado que desde Albacete, Vox ha recopilado “más razones” para llevar a cabo la moción de censura anunciada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados y que se va a presentar a finales de septiembre, a pesar de que haya gente que, en su opinión, se están planteando si dicha moción tiene “alguna razón de ser”.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación en la inauguración de la sede de Vox en Albacete donde además ha señalado que ya hay gente planteándose si esta moción “la va a sacar adelante o no la va a sacar”, definiendo a estas personas como “los de los cálculos”. Una postura que, según Smith, al partido no le importa lo que puedan opinar “quienes no se atreven a enfrentarse a los problemas de cara”.

De esta manera, el secretario nacional de Vox ha expuesto que la provincia de Albacete ha “llenado de razones” dicha moción y que el objetivo es conseguir que “el campo, la agricultura, turismo y economía de Albacete puedan sobrevivir”, asegurando que con el actual Gobierno “del paro y de la ruina” no hay “ningún futuro”.

Otro de los asuntos de los que Ortega Smith ha hablado ha sido el motivo que le ha llevado a visitar la ciudad de Albacete, siendo este el de conocer la “dramática” situación en la que se encuentra la ganadería y agricultura de la provincia, señalando que ha estado reunido con el sindicato de Asaja y asegura que “verdaderamente” la situación en este sector es “insostenible”.

TRABAS PARA ALBACETE

Y es que, considera que “todos son trabas” para la agricultura y ganadería de Albacete, poniendo de ejemplo las diferentes situaciones que se están dando como la caída de los precios “que lo hace absolutamente inviable”, la dificultad de contratación de mano de obra o el mercado internacional cerrado e “invasión” de productos de “pésima calidad comparado con los productos nacionales”, la “imposición y la burocracia, la presión fiscal contra los agricultores” o incluso las “dificultades administrativas”.

“Es un sector primario, son auténticos héroes” ha señalado Smith, valorando que durante la pandemia “era el sector que nos ha dado de comer a todos” y considera que no hay que “abandonarles” ya que “detrás de ese abandono” cae tanto la economía, como la sociedad pero además se “abandona el campo”.

Por ello, ha expuesto que hay que apoyar “una agricultura y ganadería sostenible, en precios, en medio ambiente y en apoyo social”, y pide que se acabe el “criminalizar” a los agricultores y ganaderos puesto que, en su opinión, “se juegan la vida, el trabajo y la economía por defender a todos los españoles”. Así, ha asegurado que a lo largo de este sábado va a continuar su visita a explotaciones agrícolas y ganaderas.

VOX “FUERTE” EN ALBACETE

De otro lado, Javier Ortega Smith ha justificado su visita a la ciudad de Albacete señalando que “hay que demostrar” que el proyecto de Vox en Albacete cada día está más fuerte puesto que el número de afiliados y el apoyo de simpatizantes “ha hecho posible que también en Albacete pueda inaugurarse una sede”.

Y dicha inauguración ha asegurado que se trata de un “punto de arranque” de un trabajo “consolidado a lo largo de meses” y que a partir de ahora “tiene un objetivo principal” que es el de conseguir que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y nacionales “Albacete tenga mayor voz en las instituciones”.

“Necesitamos más diputados nacionales por Albacete, necesitamos más concejales” así como “diputados autonómicos”, ha señalado Smith quien ha terminado agradeciendo a la gente ya que “esta sede no la paga el bolsillo de los españoles a través de impuestos, esto se paga con las cuotas de los afiliados, con el trabajo de los afiliados de Albacete”.

Por último, el diputado de Vox en el Congreso por Albacete, Rafael Lomana, ha querido valorar la “magnifica” labor que han llevado a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la pandemia, así como el trabajo de los funcionarios de prisiones por los que ha asegurado que “estamos luchando por ellos a muerte”. “Este es nuestro ADN, luchar con determinación por España, por los españoles, por Albacete y por su provincia”, ha concluido.



