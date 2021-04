Pablo Iglesias abandona el debate de la Ser tras insistir Monasterio que no se cree sus amenazas de muerte

MADRID. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado esta mañana el debate de la Ser en su arranque después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y tras pedirle “que se largue”.

Iglesias ha comenzado el debate hablando de que la “tolerancia e impunidad van a más” tras recibir él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan recibido cartas con balas reales. “No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate”, ha amenazado.

Luego, la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, ha manifestado su “condena sin paliativos” y todo su apoyo, “una reflexión del deterioro de la sociedad para que esto se haya normalizado y cristalizado el odio”. “Absolutamente deplorable y aberrante”, ha manifestado.

La candidata de Vox ha dicho que condena la violencia y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. “Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere pues lárgese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya”, ha dicho

Iglesias ha añadido, mientras se levantaba de la silla, a la presentadora del debate, Angels Barceló, que “están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha”, ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que quieren aplicar este debate porque “es un debate entre demócratas”, a lo que le ha respondido que era partidista y que era una “ministra política”. “Esto es una aberración”, ha apuntado Mónica García.

El candidato del Cs, Edmundo Bal, le dijo a Monasterio que “lo que no puede ser es que se crea que hay una violencia buena y otra mala”, antes de pedirle a Iglesias que regresase al debate.

El debate electoral ha sido cancelado tras la negativa de los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo, y Más Madrid, Mónica García, a seguir debatiendo con la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, por su “intolerancia”.

Tanto Gabilondo como García han planteado dejar el debate después de que lo abandonara el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al haber puesto Monasterio en duda la veracidad de las cartas amenazantes con cartuchos de bala que éste ha recibido.

Finalmente la moderadora, la periodista Ángels Barceló, ha optado por cancelar el debate, en el que también participaba el cabeza de lista de Ciudadanos, Edmundo Bal, pero al que había declinado asistir la presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Gabilondo ha sido el primero en mostrar su disposición a abandonar el debate, ya que pensaba que Iglesias “volvería” a la mesa: “Tenemos que estar con los que han sido amenazados. Voy a abandonar este lugar”, ha dicho.

“Me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no nos puede silenciar. Esperaba que Iglesias volviera. No podemos permitir que el odio se imponga, no puedo consentir esto”, ha aseverado.

El candidato socialista ha aseverado que no se puede “permitir que el odio se imponga ante la democracia” y con su decisión de abandonar el debate pretende trasladar su “apoyo a los amenazados”.

“Yo no quiero pasar ni un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio”, ha espetado a Monasterio la candidata de Más Madrid, quien ha recordado que “hemos ganado la democracia a espaldas de esta gente” y ha prometido luchar para que “su odio no llegue a las pizarras” de las escuelas.

Ha recordado, además, que Ayuso “quiere gobernar con esta señora (Monasterio), que está impidiendo que tengamos un debate sensato”, y la ha retado “a que diga qué opina del debate de hoy” y “qué opina de la actitud de la señora Monasterio”.

“Ese es el asunto”, ha apostillado en ese punto Gabilondo, mientras que el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha comentado: “Gobernará con Ciudadanos”.

Bal ha “rogado” a Gabilondo y García que no abandonasen el debate para “no hacer el juego a Monasterio” y “no olvidar quién es cada uno”.

“Os lo ruego, os lo pido por favor, que haya paz, que haya calma”, ha insistido Bal, llamando a “no bajar los brazos y no rendirse”, como ha sucedido en las décadas anteriores, en las que la democracia “se ha ganado sin levantarse de la silla, consiguiendo acuerdos y rechazando el odio”.

“No abandonemos la palabra”, ha subrayado un Bal centrado en seguir con el encuentro para “hacer llegar a los madrileños las propuestas de cada partido”.

Monasterio, por su parte, ha reprochado al resto de candidatos que “no quieren debatir” y ha reiterado que ella “condena la violencia”. “Afecto al señor Iglesias, yo no le puedo mostrar; condenar la violencia, sí”, ha agregado.

Ha cargado además contra la propia Cadena SER, a la que ha acusado de imponer una “dictadura” en el debate y de haber “censurado” las cuñas electorales de su partido por utilizar el acrónimo ‘mena’ (menor extranjero no acompañado)”. Agencias