Pablo Iglesias asegura que Podemos y Sumar tienen que confluir

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado que Podemos tiene que confluir con Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y que serán generosos para confluir con otras izquierdas, pero ha advertido que para ello la formación tiene que ser “respetada”.

Una línea similar ha seguido el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, al subrayar que Podemos debe ser la “nave nodriza” de la “unión” en la izquierda, pero quien aspire a liderar ese espacio se equivocará y no podrá “entusiasmar” quien “no respete” a la formación morada.

Así lo han trasladado ambos durante la clausura de la ‘Uni de otoño’, el foro ideológico de Podemos, y que han protagonizado junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el cofundador de la formación, el propio Monedero y la eurodiputada Idoia Villanueva en el Teatro Coliseum de Madrid, al que han asistido 1.200 simpatizantes.

Mientras, la número ‘dos’ de Podemos ha alertado que el bipartidismo tratará de destruir a Podemos de cara al próximo ciclo electoral y por eso, en los comicios de mayo, deben salir a ganar con voluntad también de aliarse con otras fuerzas de izquierda.

Por su parte, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, pese a encontrarse de baja por maternidad ha acudido brevemente al inicio del mitin central del evento para saludar a sus correligionarios, que han recibido a los ponentes al grito de ‘Sí se puede’ y ‘No a la guerra’.

Mientras, el exlíder del partido ha explicado durante su discurso que pronto habrá elecciones autonómicas y locales, donde puede que algunos piensan que es una “magnífica oportunidad” para que Podemos “tenga un mal resultado” e “IU desaparezca”, para que así dejar todo el campo a otra izquierda que no sea perseguida por las cloacas.

“El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a una candidatura de izquierda si a Podemos le va mal en las municipales? Hay que ser estúpido”, ha proclamado.

Además, ha confrontado que fue precisamente Podemos quien apostó por una candidata que no era de su formación para las generales, en referencia a Díaz, y que va a seguir siendo generosa, pero desde el respeto y siendo conscientes de que son la principal formación a la izquierda.

Unas palabras que entran de lleno en el debate sobre la reorganización de las fuerzas de izquierda y tensiones surgidas ante la irrupción de Sumar, con la que Podemos aspira a una coalición en lugar de integrarse en esta plataforma, que por ahora ha destacado que el protagonismo del proyecto es ciudadano y los partidos deben tener un rol secundario.

En su intervención, Iglesias ha destacado que Podemos tiene “un tesoro” y es su militancia “valiente” y que para el reto del futuro hace falta “inteligencia” y “organización”, entendiendo que para evitar una mayoría absoluta del PP hay que entender con “solo el BOE” no basta para ganar elecciones, sino una izquierda que propicie movilización “ideológica” y donde las formaciones políticas son necesarias.

“No hay discurso más reaccionario que decir que los partidos son el problema”, ha lanzado el exvicepresidente para demandar, también, una izquierda que “no se arrugue ante la OTAN”, que señale a la monarquía como “significante” de la corrupción” y no caer en la “ingenuidad estúpida” de sectores progresistas que tuvieron “miedo” a decir no al envío de armas a Ucrania.

Precisamente esta última cuestión generó una división de posiciones dentro de Unidas Podemos con alas del espacio, como la propia Díaz, que apoyaron la medida.

MONEDERO: PODEMOS ES LA “NAVE NODRIZA” DE LA IZQUIERDA

Por su parte, Monedero ha asegurado que Podemos “ha vuelto a recuperar su rumbo” desde su “claridad ideológica”, con Belarra recuperando el proyecto que nación en las calles del 15M tras vicisitudes, como “intentos de división”, la salida de Iglesias y los “ataques” a Podemos cuando se pensaba que estaba “débil”.

Luego, ha asegurado que Podemos siempre ha querido “sumar” y luchar por la “transversalidad y la centralidad”, pero alertando que no se obtiene “cediendo en las ideas para intentar gustar a los que no les van a votar”.

“Y quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente. Quien no respete a Podemos (...) a nuestros éxitos y a nuestros fracasos (...) no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos y se equivoca”, ha agregado el director del Instituto República y Democracia, el ‘think tank’ de Podemos.

MONTERO RESALTA EL RECHAZO AL VETO BIPARTIDISTA A VICKY ROSELL

Mientras, la ministra y número ‘dos’ de Podemos ha señalado con emoción que es un honor ser “escudera” de Belarra y ha presumido de una organización que no tiene “miedo”, que dice las “verdades incómodas” y que “mira al futuro” con “claridad de ideas” sin dejarse llevar por el “discurso militarista y belicista” ante la guerra de Ucrania.

También ha garantizado que no van a permitir que la derecha y cierta parte de la izquierda “roben” sus derechos a la personas trans, garantizando que la normativa para el colectivo será “ley”.

A su vez, Montero ha prometido que con “firmeza” y “audacia” saldrán al nuevo ciclo electoral para conseguir gobernar “con más fuerza” en ayuntamientos, comunidades y en el Ejecutivo estatal, pues son “vanguardia” en feminismo, avances de derechos y transformaciones sociales ambiciosas.

No obstante, ha advertido de que las oligarquías y sus adversarios van a golpearles ante el próximo ciclo electoral, porque son el único partido que hace “imposible” el “régimen del 78”, pero no lo lograrán porque tienen detrás a “millones” para reforzar la mayoría progresista de investidura.

En otro plano, ha defendido que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, es “garantía de regeneración democrática” para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y por tanto Podemos es la “única fuerza” que no acepta su veto por “venganza política de la derecha”, ni “blanquear” el pacto que forjaba el bipartidismo.

BORIC DESEA ÉXITOS DE PODEMOS

El mitin de clausura de la ‘Uni de Otoño’ de Podemos ha consistido en un encuentro con líderes internacionales de partidos y el presidente chileno, Gabriel Boric, ha enviado a través de un vídeo un saludo “fraterno” al partido morado, con quien comparte “historia, lucha y aprendizaje”. Es más, Boric ha deseado éxitos a Podemos y ha recetado que no se puede avanzar siendo solo un partido “estatal” sino enraizando con los territorios y movimientos sociales.

También ha apoyado a la formación morada el coportavoz de Potere al Popolo (Italia) Giuliano Granato, el presidente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, Juliano Medeiros, el dirigente de Die Linke alemán Janis Ehling, la diputada del Bloco de Esquerda portugués Mariana Mortágua, su homóloga en Argentina Lucía Campora o el presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira.



