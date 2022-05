Patronal y sindicatos dan por cerrada la negociación sobre los salarios sin pacto

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT dieron por cerradas las negociaciones de cara a rubricar un nuevo acuerdo salarial para este año, según explicaron este jueves las organizaciones sindicales e informa Efe.

Los agentes sociales mantuvieron una reunión para poder abordar la situación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras las últimas propuestas intercambiadas entre patronales y sindicatos en materia salarial, encuentro que concluyó sin posibilidad de cerrar un acuerdo, según explicaron todas las partes.

La cláusula de garantía salarial, que actualice a fin de año los sueldos de los trabajadores conforme a la inflación, es imprescindible para los sindicatos ante la incertidumbre de los precios que se vive en España en estos momentos e inasumible para una patronal que considera que ello puede generar una espiral inflacionista.

Desde el punto de vista de la CEOE, “las posiciones siguen muy alejadas entre las partes y el acuerdo no parece posible en estos momentos”, al menos en este campo.

Fuentes de la patronal apuntaron que el próximo lunes habrá una reunión de secretarios generales y el martes otra del Comité Ejecutivo, a las que se someterán a consulta estas cuestiones.

En caso de que no sea posible un pacto con los sindicatos, “se formulará un documento propio de recomendaciones para la negociación colectiva”, basado en un consenso de previsiones de inflación y sin cláusula de revisión, aseguraron al respecto.

Esta ruptura de las negociaciones imposibilita alcanzar el Pacto de Rentas que el Gobierno pidió a los agentes sociales tras estallar la guerra de Rusia en Ucrania.

“La diferencia insalvable está relacionada con la cláusula de revisión salarial”, indicó la CCOO, que señaló que las patronales no quieren recoger en un acuerdo general dicho instrumento, por lo que “las partes han dado por cerrada la mesa de negociación para este año”.

Desde UGT matizaron que se habían acabado las negociaciones de la subida salarial, pero que “hay otros temas que se negocian” en el marco del AENC y no cierran la puerta a volver a abrir el tema salarial “más adelante”.

“Para UGT no se ha roto nada”, consideran.

Los sindicatos ya habían avanzado que, si no se lograba un acuerdo de recomendación salarial, mantendrían sus propuestas en las negociaciones de cada convenio sin descartar movilizaciones.

Si no hay acuerdo, todas las partes reconocen que se “tensionará” la negociación colectiva y habrá un aumento de la conflictividad laboral.

Recomendaciones individuales. “Desde CCOO vamos a desplegar con mayor intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, tanto en el ámbito sectorial como en el de empresa, donde plantearemos las propuestas realizadas en materia salarial efectuadas en la mesa del AENC”, se señala.

También la CEOE mostró su intención de dar forma a unas recomendaciones propias para llevar a cabo la negociación colectiva.

La propuesta que plantearon los sindicatos a la mesa de negociación recogía una subida del 3,4 % para el conjunto de este ejercicio.

Para 2023, la recomendación salarial era del 2,5 %, a lo que se sumaría una parte variable con la evolución del IPC de 2022 hasta llegar a un mínimo del 3 %, un esquema que se repetiría para 2024, con un alza del 2 % y un variable en función de la inflación de 2022 y 2023 con un mínimo del 2,25 %.

Para 2025, el esquema vincula el alza al dato del IPC de diciembre de 2024 más un 0,25 % adicional.

La propuesta sindical tenía como objetivo conseguir que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, de forma que aplicaba la cláusula de garantía salarial repartiendo su impacto entre 2023 (50 %), 2024 (25 %) y 2025 (25 %).

La CEOE, por su parte, planteaba un alza del 3 % para este año y del 2 % tanto para 2023 como para 2024, sin incluir ningún tipo de cláusula de revisión salarial.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recalcó que la patronal no se levanta “nunca” de la mesa pero que la negociación del pacto de rentas con los sindicatos no está en un punto fácil, según informa Europa Press.

“La CEOE no se levanta nunca ni rompe nada, pero, lógicamente, si una oferta que te plantean no es negociable... No es que nosotros rompamos, no rompemos nada”, manifestó en declaraciones a los periodistas antes de visitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Fira de Barcelona.

Garamendi dijo que respeta pero no comparte la posición de los sindicatos de “indexar absolutamente toda la inflación a los salarios”.

Sostuvo que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para sostener esas cláusulas de revisión salarial, y que hay sectores económicos en una situación “dramática” tras la pandemia.