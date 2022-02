Pausa entre México y España sin ruptura, señala López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este jueves en que es partidario de hacer una “pausa” en las relaciones con España, aunque ha aclarado que no es una “ruptura”, sino un tiempo en el que autoridades y empresas españolas deben “internalizar” que ya no cabe el “saqueo” ni la “corrupción”.

“No hablé de ruptura”, ha dicho el mandatario, partidario de “serenar la relación” para que España asuma que no se puede “saquear México impunemente”. “Deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar en una etapa nueva, despacio”, ha alegado en su comparecencia diaria ante los medios.

López Obrador ha apuntado que “a veces tarda en que se entienda que ya hay otras condiciones” en México y, por tanto, ve necesario “avisar” de que las empresas ya no pueden optar a contratos públicos en el país norteamericano sin ningún trámite, con la supuesta connivencia con autoridades locales.

“Nos vieron como tierra de conquista”, ha alegado el presidente mexicano, que de nuevo ha cuestionado que, con cada presidente anterior, hubiese una empresa “favorita”. En su comparecencia, ha aludido a Repsol, OHL e Iberdrola, en este último caso para afear la incorporación a sus órganos directivos de antiguas autoridades de México como el expresidente Felipe Calderón.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su rechazo “tajante” a la citada intención expresada por el presidente mexicano de “pausar” las relaciones compartidas.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones injustificadas del presidente de México en estos últimos días”, ha asegurado el titular de Exteriores en declaraciones en Bruselas, donde ha mantenido reuniones en la OTAN y la Comisión Europea. Albares ha recalcado que el Ejecutivo “no ha realizado ninguna acción que lleve a hacer una declaración de ese tipo”. “Debe quedar claro, el Gobierno de España va a defender a los españoles, el bien nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancias”, ha insistido.

En este sentido, ha destacado que las relaciones entre España y México son “crecientes” y se sostienen sobre lazos “muy profundos” a nivel humano, lingüístico, cultural y comercial. Por ello ha rechazado frontalmente los planes citados por López Obrador y ha reiterado que los Gobiernos deben “acompañar” las relaciones y “en ningún caso pausarlas”.

Albares mantuvo anoche una conversación con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, para aclarar la polémica, un contacto sobre el que no ha querido desvelar detalles a la prensa, pero sí ha señalado que las autoridades mexicanas matizaron que no buscan romper relaciones.

De ese modo, aunque López Obrador ha vuelto este jueves a la carga con su idea de hacer una “pausa” en las relaciones con España, subrayando que no se trata de una “ruptura”, sino de un tiempo en el que autoridades y empresas españolas deben “internalizar” que ya no cabe el “saqueo” ni la “corrupción”, España sigue firme en otra línea, en la de afianzar las relaciones colaborativas.

Josep Borrell ENTRA EN ESCENA. Además, en la capital comunitaria, el responsable de Exteriores español se ha reunido entre otros con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el vicepresidente Ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, con los que ha tratado la polémica generada por las autoridades mexicanas.

“Hemos hablado de la necesidad de concluir los acuerdos con México, con Chile y con Mercosur”, ha indicado.