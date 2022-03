Planas afirma que "hay que tomar nota" de la manifestación del mundo rural y "seguir trabajando juntos"

MADRID. E.P. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este lunes que "hay que tomar nota" de la manifestación del mundo rural celebrada ayer en Madrid y "seguir trabajando juntos" porque "el campo quiere ser escuchado". "El campo y el medio rural quiere ser escuchado con las decisiones que se adopten a nivel de Estado y de España, hay que tomar nota y continuar escuchando, dialogando y trabajando juntos, esa es la clave", ha afirmado Planas en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. No obstante, el ministro ha resaltado la gestión del Gobierno y ha puesto como ejemplo la aprobación de la ley de la cadena alimentaria, la dotación mayor de fondos europeos de la historia reciente y el paquete de medidas en materia de sequía, a lo que se suman las negociaciones en Bruselas para un paquete de medidas en relación con el sector agrícola y pesquero.

En concreto, el ministro de Agricultura ha resaltado que la norma de la cadena alimentaria supone un "giro de 180 grados" dentro de las relaciones mercantiles en el sector agroalimentario. "Era una viejísima reivindicación de las organizaciones agrarias, fue aprobada en diciembre y ahora esta tarea del Estado, de las comunidades autónomas y de todos los actores de la cadena su aplicación efectiva", ha señalado. "Se está aplicando, pero es evidente que para conseguir que todos los contratos por encima de mil euros se reflejen por escrito y que el precio de venta sea superior al del coste de producción hace falta que todo el mundo asuma esa tarea", ha afirmado Planas, quien se ha mostrado optimista con esta ley, aunque ha reconocido que se necesita el "esfuerzo de todos y una voluntad común".

Planas ha señalado además que la manifestación estaba convocada desde el otoño pasado y ha insistido en que la "clave" es el trabajo común y "quien pretenda organizar un conflicto, se equivoca". Sobre el paro de los transportistas, Planas se ha referido a la reunión convocada este lunes por el Gobierno, en la que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Transportes y de Hacienda, Raquel Sánchez y María Jesús Montero, abordan con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) soluciones a los altos precios de los carburantes. "Espero y deseo, no solo por el bien del sector agroalimentario, sino de la sociedad española, que esta huelga concluya pronto y que efectivamente, como siempre, busquemos soluciones. No son sencillas", ha dicho.

¿A QUÉ ESPERA?. La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez “escuchar” al campo y a la “España real” que se manifestó este domingo en Madrid y tomar medidas cuánto antes. De hecho, se ha preguntado a qué está esperando para actuar. Miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de toda España reclamaron este domingo en Madrid medidas urgentes y un futuro para el medio rural, que está sufriendo la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas. Cargos del PP, Cs y Vox se sumaron a esta manifestación que reunió a más de 400.000 personas, según las organizaciones convocantes.

“21 de marzo y ni una sola medida de Sánchez. La España real hoy se ha vuelto a levantar para trabajar. No aguanta más: transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, autónomos”, ha declarado Gamarra.

“ESCUCHEN, DIALOGUEN Y APRUEBEN MEDIDAS YA”. Por eso, la dirigente del PP ha emplazado al Ejecutivo a tomar medidas cuanto antes. “Escuchen, dialoguen y aprueben medidas ya. ¿A qué espera el Gobierno?”, se ha preguntado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press. Gamarra acompaña su mensaje con los titulares de algunos de los principales periódicos en sus portadas: “El clamor del campo contra el Gobierno toma las calles”; “El campo estalla contra la inacción de Sánchez”; “El campo muestra su fuerza con la mayor protesta de su historia”; “El campo, primer aviso del malestar social”.

La portavoz del Grupo Popular acudió a la manifestación del campo acompañada por el presidente del Comité Organizador del congreso del PP, Esteban González Pons; el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y numerosos diputados y senadores del partido. Allí afirmó que se estaba manifestado “la España real, a la que el agua le llega al cuello y ya no es capaz de llegar a fin de mes”. “Lo que se pide son planes de choque, medidas, una fiscalidad que permita que el medio rural sobreviva y exista, pero no solo medio rural”, dijo, para reclamar que “se flexibilice la PAC, se invierta en infraestructuras hidráulicas y que no se criminalice ni se señale a aquellos que salen de una manera pacífica a defender sus derechos en las calles españolas”.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y no prevé aprobar medidas hasta el 29 de marzo, día en que está previsto que el Consejo de Ministros dé luz verde al Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Antes, esta semana se celebrará el Consejo Europeo en Bruselas los días 24 y 25 de marzo, donde Pedro Sánchez busca desacoplar el precio del gas y la electricidad.