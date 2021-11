Podemos rechaza ampliar el tiempo de cálculo para las pensiones de jubilación

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, garantizó este viernes que Unidas Podemos no aceptará recortes en las pensiones “ni presentes ni futuras”, al tiempo que insistió en que es “falso” que Europa exija una rebaja de las mismas.

Tras rubricar un acuerdo con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Valladolid, señaló que una hipotética rebaja de las pensiones es una medida que “no está incluida” ni el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo, informa Europa Press.

“Estamos en un momento en el que se exige del Gobierno de España ofrecer certezas y seguridad a la gente y, desde luego, yo estoy comprometida con eso”, aseveró.

“Es importante que además le ofrezcamos certezas a los y las pensionistas, que no sólo en se han esforzado a lo largo de toda su vida para poder tener un descanso tranquilo, sino que, además, han vivido un año y medio especialmente difícil”.

De este modo, la ministra insistió en que Unidas Podemos no aceptará “recortes” en las pensiones. “Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es segura y cierta”.

Posteriormente, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del área económica de Podemos, Nacho Álvarez, dijo que ampliar el período de cálculo de pensiones “no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición y no forma parte del diálogo social. “E implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar”, recalcó, reafirmando la posición del espacio confederal de rechazar de plano esta opción.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negó “rotundamente” que valorar la ampliación del período de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema “más equitativo” y mejorar la situación de los trabajadores a los que sus últimos años cotizados “no les favorece” de cara al cálculo de su pensión.

Dijo que las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de “carreras más volátiles”, donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, aseguró por su parte que en la mesa del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y empresarios “no está ni se espera” tratar el aumento del período de cálculo de las pensiones hasta los 35 años, según informa Efe.

Sordo, que asistió en Bilbao a una jornada interna de reflexión y debate del sindicato denominada XIX Escuela Sindical Pedro Gómez, dijo, en conferencia de prensa, que “no es verdad” que Europa exija a España modificar el período de cálculo de las pensiones en esa línea.