Procesan a López Madrid en el caso Villarejo por acoso a la doctora Pinto

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar al excomisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid por el hostigamiento a la doctora María Elisa Pinto con la que el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza 24 de la causa Tándem, el juez procede contra Villarejo y Redondo por el delito de cohecho pasivo, mientras que en el caso de López Madrid lo hace por cohecho activo.

El magistrado detalla en su resolución las actuaciones atribuidas a Villarejo desde septiembre de 2013 y 2014 que llevó a cabo en relación con la doctora Pinto para impedir que denunciase a López Madrid, al que se investiga también el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid por el apuñalamiento que sufrió la doctora Pinto presuntamente a manos del excomisario.

López Madrid también está procesado junto al expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, unos hechos de los que finalmente fue exculpado al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, del que López Madrid es yerno.

Entre las actuaciones de hostigamiento por las que se le procesa, el juez incluye seguimientos, así como la utilización de medios policiales con el fin de desacreditar a la médico una vez que denunció al empresario.

Además accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento en la que iba a formar parte.

El magistrado apunta también a la relación de López Madrid con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció María Elisa Pinto.

En concreto, dice, Villarejo presentó a López Madrid al comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía y que figura como imputado en numerosas piezas del caso Villarejo o Tándem.

Además, el auto añade que el empresario tuvo una estrecha relación con el inspector de Policía que instruyó la denuncia de la doctora Pinto.

Este agente de policía “envió varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones”, señala.

Hace unos días, y en relación al apuñalamiento que sufrió la doctora Pinto y que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, la Fiscalía pidió que se ampliase el procesamiento de López Madrid como coautor del delito de lesiones que ya se le imputa a Villarejo, además de la imputación por acoso y amenazas, que ambos ya comparten en esta otra causa.

Lo pidió a la luz de nuevos indicios hallados en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, fundamentalmente las agendas intervenidas a Villarejo hace ya casi un año y de las que informó García Castellón al citado juzgado de Madrid.

También apelaba al extracto de una conversación fechada el 26 de enero de 2017, en la que Villarejo reconoce que reclamará a su cliente un pago por compensación a su actuación en el conflicto privado entre Elisa Pinto y López Madrid.

“Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito, ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado”.

“Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios”, comentó Villarejo en esa conversación. efe