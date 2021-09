Puigdemont: “Cataluña tiene derecho a la unilateralidad”

Barcelona. El expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido el jueves en la isla italiana de Cerdeña y puesto en libertad el viernes, afirmó este domingo que si el Estado español se niega a negociar con Cataluña su derecho a la autodeterminación y no propone otra alternativa, el pueblo catalán tendrá el derecho “político, moral y de justicia para ejercer la unilateralidad, ya que es una vía no violenta, legítima, que no somos los primeros en seguir, lo han seguido otros en el mundo que han sido avalados por la Justicia internacional. Nadie nos puede negar este derecho, nadie que se niegue a negociar con Cataluña el derecho a la autodeterminación puede negarnos el derecho a la unilateralidad”. efe