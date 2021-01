Putin carga contra Navalni por las protestas para su liberación

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, arremetió contra el encarcelado líder opositor, Alexéi Navalni, por llamar a sus partidarios a salir el sábado a las calles, y calificó de “terroristas” a los organizadores de las multitudinarias protestas. “Nadie debe recurrir” a las protestas “en un intento de defender sus ambiciones y objetivos, especialmente en el terreno de la política. Así no se hace política, al menos de manera responsable”, dijo Putin. Y advirtió de que “todo lo que se sale de la política no sólo no es constructivo, sino que es peligroso” y recordó muchos casos en la historia de Rusia “cuando la situación se salió más allá del marco de la ley y condujo a una desestabilización de la sociedad y del Estado”. efe