Putin ve su política exterior pacífica, aunque debe garantizar su seguridad

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que la política exterior de Rusia es pacífica, pero añadió que tiene que garantizar su seguridad, en alusión a un posible ingreso de Ucrania en la OTAN.

“Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad, como ya dije, a medio y largo plazo”, dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Consideró “provocadora” la pregunta sobre si Rusia se propone atacar a Ucrania, como denuncian Kiev y Estados Unidos, aunque insistió en que para Moscú es “inadmisible” la entrada del país vecino en la Alianza Atlántica.

“Este es un tema muy sensible para nosotros, precisamente la ampliación de la OTAN hacia el este, incluido Ucrania. ¿Cómo podemos no pensar en ello? Sería criminal por nuestra parte no reaccionar y observar lo que ocurre sin hacer nada”, precisó.

Sobre la necesidad de garantías de seguridad vinculantes, dijo haber hablado el martes con su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante sus más de dos horas de cumbre virtual.

“Con el presidente (de Estados Unidos) acordamos que continuaríamos la discusión y lo haríamos en profundidad. Nos intercambiaremos en breve nuestras respectivas posturas al respecto. Rusia preparará sus argumentos dentro de unos pocos días y en el plazo de una semana se los remitiremos a la parte estadounidense”, adelantó al respecto el mandatario ruso.

Desveló que el presidente estadounidense le propuso crear un grupo de trabajo que se dedicará a abordar este asunto. “Tengo que decir que esa idea fue formulada por el presidente de Estados Unidos y yo la acepté”, señaló. E.P.