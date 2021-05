¿Quién dijo que Aute no es compatible con Depeche Mode?

Santiago. En una entrevista publicada hace ya algunos años por esta casa el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confesaba que entre sus temas favoritos estaban la mayoría de los de Luis Eduardo Aute. Un emblema de la canción de autor, un clásico del arte polifacético que combinó el ritmo con la poesía y cuyas letras conviene escuchar con sosiego. Como la forma de gobernar que le gusta al de Os Peares.

Poco que ver con los conciertos de Depeche Mode, la banda británica de dark-techno preferida de la “rock star” –según Toni Cantó– Isabel Díaz Ayuso y entre cuyos fans, además de la presidenta madrileña hay góticos, indies, metaleros y otros géneros de distinto pelaje, pero que también genera un amplio abanico de detractores. A imagen y semejanza de la baronesa popular que arrasó en las urnas tras la campaña más tensa que se recuerda en España desde la democracia.

Estilos distintos dentro de dos líderes que militan en el mismo partido que, sin embargo, no son por definición excluyentes ni incompatibles. Igual que en la política, donde como en la vida no hay verdades absolutas ni fórmulas mágicas que garanticen el éxito. Galicia, por ser un lugar más silencioso y tranquilo que Madrid , tal vez case más con Aute que con Depeche Mode, lo que no quiere decir que en otras comunidades no les guste más el rock duro, la bachata o el reguetón.

Una sintonía que Feijóo supo entender apostando por la estabilidad que otorga presentar unos presupuestos en tiempo y forma, mantener unas cuentas saneadas o agotar las legislaturas como muestra de previsibilidad. Tampoco le fue mal bajando impuestos, una de las grandes banderas que sostuvo Ayuso en la campaña del 4-M, en la que además de sobres con balas, navajas ensangrentadas, adoquines y encuestas , también se coló algún debate sobre la reforma fiscal con la que el Gobierno busca armonizar (para subirlos) los tributos cedidos por el Estado a las autonomías que tanto el gallego como la madrileña criticaron con dureza.

Pero si hay algo que une hoy en día a Feijóo y Ayuso es que los dos otorgaron a Pablo Casado sus primeras dos grandes victorias como presidente nacional del PP y que ambos, desde sus respectivas autonomías, mantienen la fe de los populares en conquistar La Moncloa cuando tras el palo de Cataluña más difícil parecía que lo tenían. Melodías muy distintas pero con ritmos ganadores.