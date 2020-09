Rifirrafe entre Costa y una diputada de ERC por la unidad independentista

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, una de las voces más destacadas de JxCat, y la diputada de ERC Jenn Díaz protagonizaron ayer un rifirrafe en las redes sociales por la unidad independentista, un día después de que la ANC exigiera a ambas fuerzas políticas aparcar sus peleas.

Costa publicó un tuit en el que no hace referencia explícita a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pero sí puede interpretarse como una respuesta a su discurso con motivo de la Diada, en el que abroncó a JxCat y ERC por su división y les urgió a plantear una propuesta estratégica conjunta para culminar la independencia, informa Efe.

“No nos pidáis unidad, pedidnos hacer la independencia. Como las otras veces, primero se diseñará una estrategia y después vendrá la unidad”, razonó Costa, uno de los perfiles de confianza del expresident Carles Puigdemont y que a lo largo de la legislatura ha mantenido una actitud crítica hacia ERC por no acompañar la confrontación con el Estado que intenta desplegar JxCat.

Díaz replicó a Costa contraponiendo su tuit de ayer con otro de hace un año en el que el vicepresidente primero del Parlament decía: “Si la unidad de acción es necesaria para hacer efectiva la independencia, hay que entender que quien no quiere la unidad tampoco tiene como prioridad la independencia”.

“Cuando hablas demasiado de la unidad y te haces un lío”, escribió Díaz, para poner de relieve una contradicción entre los dos tuits de Costa, uno de los perfiles de JxCat que más ha polemizado con ERC en esta legislatura, incluidos diversos encontronazos con el presidente del Parlament, Roger Torrent.

El rifirrafe no se quedó aquí, sino que Costa replicó a la diputada de ERC: “Si en estos momentos un partido no tuviese como prioridad hacer la independencia, ya se lo haría venir bien con tal de que no hubiese unidad ni estrategia compartida. ¿Aún te sientes aludida?”.

Desde JxCat se acusa de manera recurrente a ERC de rehuir los llamamientos a formar listas electorales unitarias y de insistir en presentarse en solitario a las elecciones, mientras que los republicanos reprochan ahora a sus socios del Govern que no se avengan a consensuar una respuesta unitaria a la posible inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

Ayer mismo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), ofreció a JxCat alcanzar “acuerdos realistas” que “rehuyan el simbolismo”, empezando por pactar la respuesta a la decisión del Supremo sobre Torra.

Antes de participar en la presentación del libro Tornarem a vèncer de Marta Rovira y Oriol Junqueras en Manresa, se refirió, en declaraciones a los medios, al discurso por la Diada de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en el que abroncó a JxCat y ERC por su división y les urgió a plantear una propuesta estratégica conjunta para culminar la independencia.

Se mostró “absolutamente de acuerdo” con el llamamiento a la unidad de Paluzie y de Òmnium Cultural, y remarcó que “el primer paso” para restablecer la unidad del independentismo es acordar la “respuesta” a la posible inhabilitación firme del presidente de la Generalitat.

Pese a que la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, subrayó el pasado martes que la decisión sobre cómo responder al Supremo debe tomarla personalmente el president, Aragonès insistió en que “debe ser acordada”.

“No nos perdonaría la ciudadanía que, ante una agresión de esta magnitud, el independentismo lo acabase gestionando desde los reproches”, argumentó.

Por otra parte, los Mossos d’Esquadra detuvieron el viernes por la noche a dos manifestantes de los CDR presuntamente relacionados con la quema de un contenedor en el barrio de Gràcia de Barcelona, indicaron a Efe fuentes de la Policía catalana.

La manifestación alternativa convocada por los CDR con motivo de la Diada, no comunicada a los Mossos d’Esquadra, terminó con algunos incidentes leves a su llegada a Gràcia, donde algunos manifestantes formaron barricadas con contenedores en medio de la calzada e intentaron quemar alguno de ellos.

La marcha se inició sobre las 20.00 horas en el paseo Lluís Companys, donde la CUP celebraba su manifestación estática, esta sí comunicada a Interior.

Asimismo, una de las cuatro personas vinculadas a los CDR que la Guardia Civil detuvo en la provincia de Lleida por actos vandálicos en las instalaciones del AVE es el concejal de la CUP en Balaguer Josep Maria Colea, confirmaron a Efe fuentes de la formación anticapitalista.