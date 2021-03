Rodrigo Rato y Trillo niegan que Bárcenas les haya dado dinero

MADRID. El exministro Rodrigo Rato ha negado que los apuntes que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja b del PP bajo los epígrafes “Rodrigo R.” o “R” se refieran a él. ”No he recibido ninguna remuneración del PP” desde que en 1989 la empezó a recibir del grupo parlamentario popular, ha asegurado.

“A mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca”, ha enfatizado Rato en su declaración como testigo en el juicio sobre la caja b del partido y el presunto pago en negro de parte de la reforma de la sede del PP en la calle Génova.

Bárcenas aseguró que esos apuntes contables se referían a sobresueldos percibidos por Rato y en este jueves en su declaración el exvicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar, ha dicho que no reconoce esas anotaciones “referidas a mi, no sé a lo que se refieren”.

De este modo ha tratado de desacreditar los papeles de Bárcenas: “Desconozco su origen o veracidad en lo que a mi se refiere son falsos”.

“Desconozco el origen y la intervención de esas anotaciones, no he recibido ningún pago por ese conducto. Mis pagos venían por la Tesorería de Hacienda que pagaba al Gobierno y anteriormente por el grupo parlamentario popular”, ha insistido en su comparecencia que se ha producido por videoconferencia.

Otro de los abogados que le ha interrogado le ha recordado que en el caso Gürtel declaró que si hubiese recibido alguna retribución en efectivo era relacionada con viajes.

A este respecto ha señalado que en el 90% de los casos, “habida cuenta de que yo era diputado y mis viajes estaban cubiertos por las compensaciones que estaban cubiertas para viajar” en el territorio nacional, “los hoteles los solía reservar el PP de la ciudad o provincia a la que iba”.

En alguna ocasión tuvo él que adelantar el dinero, por eso ha admitido que no podía descartar que en alguna ocasión ese dinero se le haya compensado, pero normalmente, ha añadido, “eso no se producía”.

Rato se encuentra actualmente en libertad condicional tras haber sido condenado por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y al ser preguntado por el tribunal si se encontraba actualmente inmerso en un procedimiento ha recordado que tiene “un proceso que está acabando el periodo de instrucción”. “Tendré que ver la acusación cómo se concreta”, ha dicho.

Se refería a la causa en la que se le han investigado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 y por los que la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado acusación y le pide hasta 83 años de cárcel por once delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.

Ha relatado que tiene relación con Bárcenas “desde los 80” y la mantiene en la actualidad: “él está en prisión y por tanto tengo una relación muy esporádica”, ha dicho, al definirla como “cordial”,

Al ser preguntado si se consideraba al extesorero un buen profesional dentro del partido, Rato ha asegurado nunca vio ni tuvo conocimiento “de nada irresponsable”, “pero tampoco he trabajado con él nunca”, ha matizado.

“Teniendo en cuenta que fue gerente durante 20 años, las personas que trabajaban con él y sus jefes debían tener una buena opinión de él”, ha destacado.

“¿Apreció que sufría delirios?”, le ha preguntado uno de los abogados de la acusación recordando que el expresidente Mariano Rajoy califico de “delirantes” las acusaciones de su extesorero en relación a la caja b.

“No aprecie que nadie del PP que sufriera delirios”, ha respondido.

“ME LLANAN FEDE”. Por su parte, el exministro de Defensa Federico Trillo ha negado “validez” a los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja b del PP y ha dicho no “reconocerse” en los apuntes que reflejan pagos entre 2000 y 2004 a “Federico”, al tiempo que ha recalcado: “Nadie me llama Federico, sino Fede o Federico Trillo”.

“Tampoco parecieron darle mucha importancia los sucesivos jueces de instrucción (...). Nunca me llamaron a declarar ni estoy citado en las diligencias en ningún momento”, ha destacado el exministro en su declaración como testigo en el juicio por el supuesto pago en b de la reforma de la sede del PP, en el que el extesorero Luis Bárcenas es el principal acusado.

De esta forma se ha defendido de esas presuntas referencias a él en la contabilidad b reflejada por Bárcenas. “No reconozco pagos o cobros que haya recibido”, ha insistido.

Y es que los papeles de Bárcenas, ha dicho, no le merecen ningún “crédito” porque primero aparecen unos, luego otros, “que si en pesetas, que si en euros”. “Entenderá que no me merezcan ningún crédito”, ha expuesto.

Ha recordado que cuando vio los papeles publicados en 2013 su nombre no aparecía, y que además en ese momento Bárcenas desmintió esa contabilidad e incluso se sometió a una prueba caligráfica, para después cambiar la versión.

En este punto ha desvelado que se encargaba de coordinar la defensa de imputados en casos de corrupción como Bárcenas o el que afectaba al expresidente valenciano Francisco Camps por los trajes de Gürtel, quien, ha subrayado, “resultó absuelto”.

El extesorero tenía de abogado al penalista Miguel Bajo por recomendación suya, y ha asegurado que entonces “no admitió en un solo segundo que hubiese una caja b” o “retribuciones atípicas, y, menos aún, que hubiese salido dinero al extranjero. Eso es lo que yo hablé con el señor Bárcenas”.

Trillo también ha explicado que el Comité Ejecutivo del PP no se ocupaba “para nada” de las cuestiones “económicas o de pagaduría” y que el presidente y el secretario general “no tienen nada que ver con la estructura gerencial”.

Y se ha mostrado molesto cuando un abogado de la acusación, Virgilio de la Torre, ha leído una declaración de Bárcenas en la que señalaba que varios miles de euros de esa supuesta caja b se destinaron a pagar a los abogados de los mandos juzgados por el accidente del Yak-42, que se estrelló en 2003 en Trebisonda (Turquía) y costó la vida a 62 militares.

El exministro ha advertido que no se le volviera “a emplazar” por esos hechos después de que la Justicia se haya pronunciado en diversas resoluciones, algunas adoptadas por el ministro del Interior, Fernando Marlaska, cuando ejercía de juez, y que “no es sospechoso de nada”.

“No voy a entrar” a hablar sobre el Yakolev “bastante daño ha causado y me ha causado”, ha zanjado.

Trillo ha vivido otro rifirrafe cuando este letrado le ha preguntado si conocía otro episodio relatado por Bárcenas, que dijo que tuvo que entregar él dinero al exministro porque su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, no quería, al considerar que no tenía por qué compensarle por haber perdido la condición de presidente del Congreso cuando se convirtió en ministro.

“Jesús, qué largo se hace el cuento, eh”, ha respondido Trillo, y a continuación ha reaccionado el abogado: “No, perdone. Perdone, no es un cuento, es una pregunta”.

Rápidamente, el exministro ha replicado: “No, perdone, no es una pregunta, es un cuento, porque es falso (...) Ese cuento ya va, ya va, porque con el señor Lapuerta tuve siempre una excelente relación. (...) Ahí el cuento les ha salido rana”. Agencias