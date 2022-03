Rusia cruza “el límite de la humanidad” y ataca un hospital infantil en Mariúpol

Santiago. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró durante la pasada jornada que Rusia también es una amenaza para países europeos como Polonia y las repúblicas bálticas ya que el mandatario ruso, Vladímir Putin, sólo tiene como objetivo “desgarrar” Europa. “Estoy seguro de que Polonia también está en peligro. De hecho, el continente entero está en riesgo mientras Rusia tenga la posibilidad de atacar a otro Estado”, aseguró en una entrevista con el semanario “Die Zeit”.

Zelenski advirtió además de que otros países querrán emular a Rusia y atacar a sus vecinos si no se detiene ahora a Moscú, por lo que la defensa de Ucrania constituye en realidad “una acción global contra la guerra” con la que disuadir a cualquier posible nación atacante.

En cuanto al peligro de que Moscú desencadene una guerra nuclear, el presidente ucraniano se mostró convencido de que se trata de un “farol”, ya que “una cosa es ser un asesino y otra distinta es ser un suicida”.

OTAN: FUE DOLOROSO NO APROBAR LA EXCLUSIÓN AÉREA. También ayer, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que la decisión de la Alianza de no crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ha sido “dolorosa” pero evita una “guerra total” con Rusia. En este sentido, durante la Conferencia de Ottawa sobre Seguridad y Defensa, reconoció que la imposición de la citada medida --como ha solicitado en repetidas ocasiones el presidente ucraniano-- es algo que no le puede ofrecer la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Al respecto, explicó que la zona de exclusión “exigiría una confrontación directa con los aviones rusos” y que la OTAN tendría que atacar “de forma masiva” las defensas aéreas rusas en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Es decir, la “guerra total”.

Preguntado sobre las “líneas rojas” que provocarían la intervención de la Alianza, Stoltenberg fue claro al manifestar que un sólo ataque a un miembro supondrá “la respuesta total” de todos los estados aliados. Ese es el mensaje que están enviando de forma repetida a Moscú. ECG