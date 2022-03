Rusia exige una Ucrania neutral, una Crimea rusa y un Donbas independiente; Zelenski no acepta el ultimátum

EFE. El Kremlin declaró hoy, lunes, que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones, que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbas, las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. La operación militar rusa en Ucrania puede concluir "en cualquier momento" si Ucrania cumple las condiciones planteadas por Rusia, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Ucrania debe enmendar su Constitución para renunciar a su ingreso en "cualquier bloque", reconocer a Crimea como territorio ruso y aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, declaró Peskov, citado por la agencia oficial RIA Nóvosti. "En realidad, ya estamos concluyendo la desmilitarización de Ucrania. Y la concluiremos. Ellos (los ucranianos) deben abandonar las acciones militares", aseguró el portavoz. El pasado 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión militar en Ucrania bajo el pretexto de proteger a la población rusohablante de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y exigió la desmilitarización y "desnazificación" del país vecino.

Zelenski responde a Putin que no acepta su “ultimátum” y pide “diálogo”. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió este lunes al Kremlin que no acepta su “ultimátum” para frenar la invasión y pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su “burbuja” y permita el “diálogo”. Así se expresó el mandatario ucraniano al ser preguntado en una entrevista adelantada en extractos con la cadena estadounidense ABC sobre el anuncio del Kremlin, que ha propuesto frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Donbas. “Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums”, afirmó Zelenski durante la entrevista, que se emitirá completa esta noche.

Por contra, el presidente ucraniano afirmó que “lo que Putin debe hacer es empezar el diálogo en lugar de vivir en una burbuja informativa sin oxígeno”. “Él está en una burbuja recibiendo información y no sabemos si la información que le dan es realista”, explicó. Cuestionado sobre la negativa de la OTAN y de Washington a imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, Zelenski insistió en que es necesario tumbar los misiles rusos para “preservar vidas” de civiles, ya que, remarcó, hay bombardeos contra universidades y hospitales. “Estoy seguro de que los valientes soldados estadounidenses abatirían (los misiles rusos) que se lanzan contra los estudiantes. Estoy seguro de que no tendrían ninguna duda en hacerlo”, afirmó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró este lunes durante una visita a Letonia que ni Washington ni la OTAN apoyarán una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ya que esto implicaría convertir a la Alianza en “parte” del conflicto. La postura asumida por la OTAN es el envío de armas a los ucranianos para que se defiendan del ataque ruso, pero no desplegará ni soldados ni aviones en Ucrania, país que no forma parte de la Alianza.

NEGOCIACIONES. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia comenzó este lunes en Bielorrusia, informó la agencia rusa Interfax. Antes de que empezasen, el jefe negociador de Rusia, Vladímir Medinski, dijo a la agencia bielorrusa BELTA que está dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos, que de momento no ha podido ser implementada con éxito. El Gobierno ucraniano rechazó como "inaceptable" el plan de Moscú para evacuar hacia ciudades rusas a la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy. Las partes mantienen hoy negociaciones sobre aspectos políticos, militares y humanitarios en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

La primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania se llevó a cabo el 28 de febrero, y la segunda, el 3 de marzo, ambas en territorio bielorruso. Tras el segundo encuentro, las partes llegaron a un acuerdo para el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación de civiles y la entrega de alimentos y medicinas, unas medidas que no han llegado a implementarse con éxito. Ucrania acusa a Rusia del fracaso del plan por bombardear a civiles durante la puesta en marcha de los corredores humanitarios en los dos primeros días, mientras Rusia asegura que activó el alto el fuego y que fueron saboteados por "nacionalistas ucranianos". "Nuestro lado vigiló con drones cada uno de estos corredores. Los nacionalistas impidieron que los civiles abandonaran la ciudad", dijo a BELTA el representante ruso.