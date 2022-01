Rusia y la OTAN no ceden pero tampoco renuncian al diálogo

Bruselas/Moscú. La OTAN y Rusia evidenciaron ayer “significativas diferencias” y no se movieron de sus posiciones sobre la situación en Ucrania y la seguridad en Europa, en la primera reunión que celebraron en más de dos años, pero no se cerraron a continuar dialogando. “Hay significativas diferencias entre los aliados y Rusia en estos asuntos” que “no serán fáciles de superar”, reconoció el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, al término del primer Consejo OTAN-Rusia, la principal plataforma de diálogo entre las dos partes, desde julio de 2019. No obstante, consideró una “señal positiva” que se hayan “sentado alrededor de la misma mesa y abordado asuntos importantes”. efe