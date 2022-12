Todos esos productos están sujetos al 10% del IVA (carne, pescado, aceite o pasta), salvo aquellos que se consideran alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres y que se gravan con el tipo superreducido del 4%. No obstante, hay ciertos alimentos que no se encuadran en ninguna de estas categorías, como las bebidas azucaradas o alcohólicas, a las que se les aplica el tipo general del IVA del 21%.

no se congelarán. El Gobierno no congelará finalmente los peajes en las autopistas de titularidad estatal AP-9 y AP-53, por lo que los gallegos tendrán que rascarse un poco más el bolsillo desde el próximo 1 de enero si quieren circular por estas vías. Finalmente, el incremento –que en principio iba a ser superior al 9 % por la evolución del IPC y las obras realizadas para mejorar la infraestructura– se limitará al 4% en 2023. Para ello, aumentará la subvención para compensar los ingresados que dejan de percibir las concesionarias por parte de los usuarios. El objetivo, según destaca el Ministerio de Transportes en una nota, es “ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares”. La pasada semana, los tres grupos con representación en el Parlamento do Hórreo acordaron por unanimidad pedir al Ejecutivo que no permita la subida de los precios. ecg