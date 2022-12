Santiago. La jornada de ayer también dejó la celebración de la clausura del acto ‘En defensa de un gran país’ en Lardero, La Rioja, una cita que contó con la presencia del líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , quien también aprovechó para pronunciarse acerca de esta cuestión.

Así, el gallego defendió a los jueces ante las críticas por llamarles “fachas con toga”, algo que, según afirmó, “es incompatible con la democracia”. Feijóo, quien se mostró tajante al decir que el PP “no va a dar ni un paso atrás” para defender la democracia en España, acusó a Pedro Sánchez de saber ·que ya no puede convencer a los españoles de que eliminar el delito de sedición sea bueno para mantener la unidad de la nación y que devaluar el delito de malversación sea bueno para luchar contra la corrupción”.

Además, el líder popular hizo un llamamiento a los “socialistas no sanchistas” para decirles que “tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque era la que defendieron siempre desde la Transición hasta ahora”. “En esa España cabemos todos, nosotros no nos vamos a callar, no queremos vencer sino convencer”, añadió este.

Así, el líder del PP no dudó en afirmar que siempre defenderá España “ante los independentistas, ante Bildu, que se creen los dueños de la gobernabilidad en España, y ante los populistas, que su objetivo es dividirnos entre buenos y malos para imponer su hipócrita superioridad moral”. “No vamos a dar ni un paso atrás para defender la concordia, la libertad y la democracia en España”, sentenció el líder popular, quien apeló de nuevo al espíritu de la Transición. “Nos sentimos orgullosos de nuestra nación, de aquel PSOE, de aquella UCD, de aquel PP y de todos los que hicimos posible la democracia en España. Somos un gran país y lo seguiremos defendiendo en todas partes y ante cualquiera”, lanzó Feijóo para resatar, finalmente, que “tenemos el peor Gobierno de nuestra historia”, así como que su objetivo no es otro que “ganar las elecciones y ganaremos las elecciones”, aseguró. ecg/ep