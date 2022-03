Sánchez cree que el emérito debe dar más explicaciones

···El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, indicó que la decisión del rey emérito es algo “personal” referido a su vida privada sobre la cual él no debe pronunciarse y, en todo caso, señaló que su grupo la respeta. “Mientras la justicia no diga lo contrario el rey puede hacer lo que crea conveniente”, dijo por su parte el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, que avanzó que su formación estaría dispuesta a analizar la figura de la inviolabilidad del rey si se reforma la Constitución, pero que hay otras cuestiones prioritarias como que no exista prevalencia de un sexo sobre otro a la hora de ejercer la monarquía en España. La reforma constitucional para suprimir la inviolabilidad del rey, según Vox, “no parece que esté entre las prioridades de los españoles”, según su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, quien cree que el emérito “está en su derecho” de regresar a España cuando quiera una vez que haya “quedado en nada” la investigación de la fiscalía.