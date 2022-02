Sánchez garantiza que no adelantará las elecciones pese a la crisis del PP

Madrid. EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que no habrá elecciones generales anticipadas pese a la crisis que vive el PP y que se convocarán cuando corresponda, y ha deseado al líder popular, Pablo Casado, "lo mejor en lo personal". Tras la intervención de Casado en el pleno del Congreso, a modo de despedida y antes de abandonar el hemiciclo, Sánchez ha dicho que "este es un Gobierno con sentido de Estado" y no hará un adelanto electoral. "Por eso les anuncio que el Gobierno de España no va adelantar las elecciones generales, ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés", ha puntualizado Sánchez tras recalcar que cuando se convoquen los partidos legítimamente representados en el Congreso lucharán para ganar.

Y ha incidido en que los socialistas competirán "en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios". "Así es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático", ha zanjado en tono serio y con el aplauso de todo el grupo parlamentario socialista. El jefe del Ejecutivo ha iniciado su respuesta a Casado recordándole que "desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor" y ha puntualizado a Casado que su partido está para garantizar la estabilidad política. "Sucede que en estos dos años la oposición se ha instalado en la descalificación constante negando hasta incluso un principio democrático esencial como es la propia legitimidad de este Gobierno emanado de la voluntad popular... Nosotros no vamos a actuar así, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad para con España y los españoles", le ha dicho Sánchez a Casado, minutos antes de que éste abandonara el hemiciclo.

En la que parece la última sesión de control entre Sánchez y Casado, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que "este Gobierno está por la estabilidad y la recuperación económica". "El Gobierno está en superar esta emergencia sanitaria de la covid-19, en luchar contra la desigualdad... en ensanchar libertades y derechos... y en consolidar la recuperación económica", ha aseverado. Sánchez ha continuado la sesión de control respondiendo las preguntas de la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y de la portavoz de JxCAT, Miriam Nogueras, en una sesión que continúa con normalidad, y en la que Casado se ha despedido de su grupo parlamentario con un discurso en defensa de la democracia.