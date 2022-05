Sánchez justifica el cese en el CNI por fallos de seguridad y Feijóo lo acusa de dañar a España y ser “una caricatura de presidente”

Madrid. EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los fallos de seguridad en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo tras conocerse que su móvil y el de la titular de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados. Robles evitó este martes argumentar los motivos para destituir a Paz Esteban aunque en la sesión de control en el Congreso Sánchez ha sido algo más explícito. Sánchez ha reconocido que “evidentemente ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones”.

La sesión de este miércoles ha girado casi en su totalidad en el caso Pegasus, en el espionaje a los líderes independentistas y en el relevo de la jefa del CNI. Hostigado por las preguntas de la oposición, Sánchez ha contraatacado rescatando el caso Kitchen, un espionaje parapolicial ordenado por el Gobierno del PP a su extesorero Luis Bárcenas y ha advertido de que ahora “los mangantes no están en el Gobierno”. “Con este Gobierno ni los fondos públicos, ni los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos ni para perseguir adversarios políticos fuera de la Ley”, ha advertido el jefe del Ejecutivo a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que le ha acusado de gobernar para los independentistas.

Unas críticas que varios ministros han eludido reviviendo la trama Kitchen y los casos de corrupción del PP y que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ve como una “pataleta” de Sánchez “superado por los acontecimientos”. “Ustedes crearon un sistema institucional de corrupción reconocido por los tribunales”, aseveraba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la bancada popular mientras la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, respondía a las críticas de los populares por los elevados precios del gas tajantemente: “Lo que es saquear el bolsillo del contribuyente es corrupción”.

Y es que el PP, Vox y Ciudadanos han lanzado duros reproches al Gobierno por “degradar absolutamente la política” con la destitución de la directora del CNI y por “calumniar” a los servicios de inteligencia, según ha denunciado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. Precisamente con la formación naranja Sánchez ha ido más allá al rescatar el caso Kitchen y ha recordado que fue el Ejecutivo socialista el que colaboró con la Justicia para desclasificar documentos de esa trama de espionaje que ha permitido llevar a la justicia al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Mensaje velado también a su socio de coalición, Unidas Podemos, y a sus aliados en el Congreso, ERC o PNV, que le piden que desclasifique los documentos que mostró la exdirectora del CNI en la comisión de secretos oficiales del Congreso.

El Ejecutivo reitera que así lo hará si se lo pide un juez y en el entorno de ERC consideran que esta desclasificación sería la mejor vía para destensar la relación con el Ejecutivo.

No obstante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sigue sin dar por cerrado el caso Pegasus y hoy ha vuelto a exigir que quien “ordenó” las escuchas asuma también “responsabilidades políticas”.

En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a señalar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es “responsable por acción o por omisión” al ser la máxima responsable del CNI. “Hagan el favor de respetar al CNI y a España, que es de todos”, ha recalcado Robles a Rufián en una encendida defensa del CNI, de su ministerio y de España.

La ministra ha respondido a Rufián que tuvo la oportunidad de examinar esa documentación secreta y las resoluciones judiciales motivadas que acreditaban el espionaje a políticos independentistas y que “si prefirió no verlas será porque no querrá saber la verdad”. Desde la formación morada, su portavoz parlamentario Pablo Echenique también ha vuelto a pedir a Sánchez que haga “limpieza” para deshacerse de “cualquier residuo que pueda quedar de la época de las cloacas del PP”, al tiempo que PP, Vox y Cs han dirigido sus miradas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por considerar que no ha controlado bien la seguridad del móvil del presidente. A preguntas de Vox, Bolaños ha evitado contestar si la seguridad de ese terminal depende de él y no del CNI, pero si ha sostenido ante el PP que su departamento “no marca ningún protocolo de seguridad para ningún ministerio”. EFE

DURAS CRÍTICAS DE FEIJÓ. EUROPA PRESS. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que siguen “sin ningún tipo de explicación” sobre el presunto espionaje y si la información que se robó del móvil de Pedro Sánchez “compromete la seguridad” del Estado, pero sí que asisten a una “crisis de las instituciones”, en la que se ha demostrado que “quien manda es el independentismo catalán”, que le “chantajea”. A su entender, Pedro Sánchez se ha convertido en “una caricatura de presidente” y solo tiene imagen de “candidato del PSOE”. “El Gobierno está acabando con la imagen internacional de nuestro país. Estamos asistiendo en vivo y directo a una autoinmolación del Gobierno que está dañando seriamente a España. Su deriva no puede ni debe arrastrar a nuestras instituciones”, ha aseverado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP en Santiago de Compostela.

El jefe de la oposición ha criticado que en un momento en que España vive una situación “límite” desde el punto de vista económico y social, Sánchez “se ha enredado en una trama más propia de una serie de ciencia ficción”. A su entender, el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, es un “paso más en la deriva injustificable del PSOE, su coalición de Gobierno y sus socios”.

“Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa y que compromete la imagen de España”, ha proclamado, para añadir que lo vivido estas semanas no solo “erosiona” los cimientos de la democracia española sino que supone “una operación de descrédito de las instituciones perpetrada desde las instituciones”. Así, ha señalado que lo que comenzó como un problema de investigación que afectaba a “políticos independentistas catalanes”, se ha transformado en una crisis que ha “debilitado la nación” debido a la “errática e 4improvisada gestión del Gobierno”. A su entender, la situación estará generando “vergüenza” en la mayoría de los ciudadanos y “sorpresa y desconfianza” en la comunidad internacional.

“SE HUMILLA A LAS INSTITUCIONES QUE REPRESENTA”. “Sánchez ha vuelto a convertir un problema político con sus socios en una crisis de Estado”, ha proclamado, para añadir que “comparte” el “estupor y malestar” de los ciudadanos con este asunto, donde el Ejecutivo llegó a “revelar el espionaje al presidente” una vez que se “descontroló la situación”, en alusión a la comparecencia en Moncloa el 2 de mayo del ministro Félix Bolaños. Feijóo ha asegurado que las “únicas soluciones” que ha propuesto el Gobierno “a una crisis que él mismo ha generado” ha sido “saltarse de nuevo un consenso institucional para incluir a los partidos independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso” y luego “airear los ataques cruzados entre ministros socialistas para repartirse la culpa sobre la responsabilidad alrededor de la seguridad del móvil del presidente del Gobierno”.

Todo ello, ha proseguido, hasta que encontraron “un chivo expiatorio en sirva de cortafuegos en esta crisis” con la destitución de Paz Esteban “sin una sola explicación” solo para “intentar contentar a sus socios independentistas”. A su juicio, es un paso más “en esta deriva que parece no tener retorno posible” que han comunicado con “la actitud avergonzada y vergonzante de quien sabe que está humillando a las instituciones que representa”.

A su entender, Sánchez tenía que elegir entre la “supervivencia del Gobierno y la salud del Estado” pero “como siempre” ha elegido “la vía que le garantiza un tiempo más en Moncloa sin importarle el precio” porque “se ha rendido a las exigencias” de sus socios de investidura, que son “insaciables” y piden también el cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

CRITICA EL “EUFEMISMO” DE LA SUSTITUCIÓN. En este punto, ha criticado duramente que Robles pasara en 24 horas de decir que no había motivos para cesar a la directora del CNI a destituirla, usando el “eufemismo de sustitución”, un hecho que, a su juicio, es una de “las mayores expresiones de la filosofía sanchista”. “España no merece un Gobierno y un presidente que ha hecho de la crisis su estado natural, que niega cualquier explicación a los españoles mientras se desvive en agasajar a sus socios indepedendentistas y que se esconda detrás de cortinas de humo para tapar las carencias de su gestión y la debilidad de su presidente”, ha manifestado. Así, Feijóo ha advertido de que siguen sin saber “quiénes han sido investigados, espiados y por qué“ y tampoco conocen “quién ordenó las escuchas y qué motivó esas investigaciones”. De la misma manera ha dicho que no saben si el presidente “no estaba al tanto de lo que el CNI hace e hizo siguiendo las instrucciones del Gobierno”.

El líder del PP ha señalado que tampoco saben por qué el Gobierno habla de “espionaje externo y espionaje interno” y qué “información se espió del Gobierno”, en especial qué información “se espió del móvil” de Pedro Sánchez y si esa información “compromete la actuación del presidente del Gobierno”, su “independencia” y “la seguridad del Estado”. “Seguimos, en definitiva, sin ningún tipo de explicación”, se ha quejado.

SÁNCHEZ, “SIMPLEMENTE TIENE IMAGEN DE CANDIDATO DEL PSOE”. Feijóo ha dicho que a Sánchez le parece “poco importante mantener su imagen” porque “realmente ya no tiene imagen de primer ministro” o de “presidente del Gobierno de España4” sino que “simplemente tiene imagen de candidato del PSOE que pretende seguir siendo presidente con cualquier tipo de cesión” a los independentistas.Es más, ha afirmado que ve a Pedro Sánchez “desorientado”, “superado por los acontecimientos” y “pillado en sus propias contradicciones”, aparte de ser “chantajeado una vez más” por sus “socios independentistas”. “Es una caricatura de presidente del Gobierno y es algo que los españoles no merecemos”, ha proclamado, para insistir en que está “acabando con la imagen internacional” de España, que es ahora un “país débil” desde el punto de vista de las instituciones y no despierta “confianza” en sus socios europeos.

Tras asegurar que ningún presidente hasta ahora “jamás” había creado una crisis institucional de este tipo para seguir en Moncloa, ha indicado que el PP hablará con “rigor” y “seriedad”, “huyendo del nerviosismo, la descalificación y la pataleta del presidente del Gobierno en la sesión de control”. Dicho esto, Feijóo ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que en vez de escuchar las propuestas que el Partido Popular le está planteando, como un plan económico, se dedique a “difamarle” en la sesión de control, pocas horas después de que Sánchez haya dicho que hoy no hay “mangantes en el Gobierno”.

“EL PP DEFENDERÁ AL ESTADO DESDE LA OPOSICIÓN”. En cualquier caso, ha dicho que el PP seguirá apostando por una “política de Estado” porque está comprometido con “la seguridad nacional y la defensa del Estado de Derecho”, y como prueba de ello es la oferta de pacto en materia de seguridad que le hizo el lunes ante la Cumbre de la OTAN y que por ahora ha “ignorado”. “Seguiremos trabajando para ofrecer una alternativa al peor Gobierno de la democracia española”, ha proclamado. Al ser preguntado qué hará el PP este jueves ante la votación de la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso, ha señalado que la actitud del PP en este asunto es “perfectamente previsible” porque estarán de acuerdo con sus “antecedentes” y las enmiendas que han presentado.