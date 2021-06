Sánchez ofrece diálogo a Aragonés pero rechaza su deseo de autodeterminación

Madrid. EFE. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles diálogo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para recuperar la convivencia, pero le ha pedido respetar la ley y ha rechazado la autodeterminación que sigue defendiendo tras los indultos a los líderes del "procés" porque no es constitucional. Sánchez ha lanzado este mensaje en la sesión de control del pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le había pedido que explicara sus planes para Cataluña tras aprobar los indultos. El jefe del Ejecutivo le ha respondido con otra pregunta: "¿Qué planes tiene ERC, qué planes tiene el Govern tras la medida de gracia que ha tomado el Gobierno".

Ha añadido que la agenda del Ejecutivo es pública y notoria y por ella tiene intención de transitar en su diálogo con el Govern. Sánchez ha recordado que Aragonès habló este martes de autodeterminación y, ante ello, ha recalcado que no solo no es constitucional, sino que no se puede seguir fracturando a la sociedad catalana y hay que empezar a unirla. Se ha referido a su conferencia del lunes en el Liceu para destacar frases como que la unión basada en la ley hace al país más fuerte, pero que sobre todo la comunidad de afectos, respeto y convivencia es la que hace aún más fuerte a la sociedad española y a la catalana.

Sánchez ha insistido en que cada uno puede defender las ideas que considere oportuno, pero ha pedido a ERC y Junts que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatut.

"Construyamos convivencia, la discordia política y territorial es un lastre, y Cataluña y toda España, tras la pandemia, se merecen un nuevo tiempo", ha dicho.

Rufián ha agradecido a Sánchez su "valentía ante la jauría" pero se ha preguntado si realmente es valentía o necesidad porque hace dos años pensaba distinto.

"Hablaba de Fiscalía y hoy habla de política", ha recordado antes de insistir en su pregunta de si se va a acabar ahora con la represión que ha afirmado que hay en Cataluña y fuera de ella.

Entre protestas de la oposición ha puesto como ejemplo a "los chavales de Alsasua", en relación al caso en el que un grupo de jóvenes de esta localidad navarra agredieron a dos agentes de la Guardia Civil.

"Ustedes no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona de este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente, y eso aún pasa", ha añadido.

Ante la aprobación de los indultos, ha dejado una pregunta en el aire: "¿Ernest Lluch estaría hoy contento o no?".

El portavoz de ERC ha aprovechado para criticar al líder del PP, Pablo Casado, por decir que los indultos no son constitucionales y ha ironizado que "no se sabe la lección" de lo que dice la Constitución y "eso es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster".

También la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en otra pregunta, ha pedido a Sánchez que especifique sus planes.

Se ha preguntado cuál es "el Pedro Sánchez real", el que dice que ama a Cataluña y defiende un referéndum para un nuevo Estatut o el que anuncia que va a detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el que está en contra de los referendos.

Nogueras se ha referido al informe del Consejo de Europa sobre Cataluña para considerar que confirma que en España hay "presos políticos" y hay una macrocausa contra el independentismo.

Para la portavoz de Junts, si realmente Sánchez ama a Cataluña, estará dispuesto a una ley de amnistía, aceptar "la vuelta de los exiliados", acabar con la represión, situarse en la vía escocesa, hacer un referéndum pactado y aceptar su resultado".

Si no es así, lo que hizo, según Nogueras, fue "una reedición del régimen del 78".

El presidente del Gobierno no ha entrado al detalle de esa intervención y se ha limitado a admitir que los indultos no van a resolver lo que está ocurriendo en Cataluña.

La solución cree que pasa por una profunda reflexión y ha hecho hincapié en que su voluntad se refleja en los indultos aprobados por el Consejo de Ministros para abrir un nuevo tiempo de concordia, convivencia y reparación.

Tras repetir argumentos expuestos en su conferencia en el Liceu de Barcelona, ha insistido en pedir comprensión y magnanimidad a quienes tengan reparos a los indultos porque el esfuerzo merece la pena.